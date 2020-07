Ngay từ khi vừa ấn hành, Những ngày cuối của dòng Mekong hùng vĩ của Brian Eyler đã gây sự chú ý đặc biệt đối với giới chuyên gia môi trường và giới chức không chỉ tại châu Á và Việt Nam.

'Những ngày cuối của dòng Mekong hùng vĩ' của Brian Eyler với nhiều dữ kiện thực tế sẽ phơi bày các vấn đề trong chính sách khai thác tài nguyên phục vụ cho sự phát triển của các quốc gia liên đới với sinh mệnh dòng sông này.

Ted Osius, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (2014 – 2017), nhận xét: "Brian Eyler kể những câu chuyện trữ tình và ám ảnh, chỉ ra lý do phải cứu lấy dòng Mekong hùng vĩ và cách thực hiện điều đó".

Trong Những ngày cuối của dòng Mekong hùng vĩ (tựa gốc: Last Days of the Mighty Mekong), Brian Eyler dẫn độc giả bước vào chuyến khảo sát Mekong từ thượng đến hạ nguồn, tìm hiểu những con người phụ thuộc vào tài nguyên nơi đây. Thông qua chuyện sinh kế của các cộng đồng cư dân chịu tác động bởi chính sách khai thác và tái định hình môi trường dòng sông này, Brian đưa ra các giải pháp hợp lý cũng như cảnh báo nếu viễn cảnh xấu thực sự xảy ra.

Cuốn sách như 1 bộ hồ sơ thực địa độc lập đầy ấn tượng, công phu và bất ngờ.

Gia Bảo