Dù trải qua nhiều giông bão của cuộc đời nhưng tác giả Hoàng Oanh luôn có cái nhìn lạc quan với cuộc sống.

- Động lực nào khiến trong thời gian gần 3 năm chị cho ra mắt 2 cuốn sách Người ta gọi mẹ là Singlemom và Đàn bà, Sống chọn yêu gây nhiều chú ý của độc giả?

Về quyển sách đầu tay Người ta gọi mẹ là Singlemom được ra đời cuối năm 2019 và quyển mới đây là Đàn bà, sống, chọn, yêu là món quà mà tôi muốn tặng cho tất cả những người phụ nữ. Chúng ta dù có gặp và đi qua bao nhiêu giông bão nhưng cuối cùng vẫn còn những giá trị nhiệm màu khác để an ủi, sẻ chia và làm bước đệm cho hành trình sống của mỗi người thêm vững vàng hơn về tất cả những gì đang chào đón.

Tác giả Hoàng Oanh hạnh phúc vì viết ra được những trải nghiệm đầy giông bão của mình.

Có lẽ tôi quá lạc quan chăng? Có người hỏi tôi từng trải qua cuộc hôn nhân đầy bão tố, gặp những chuyện không vui bủa vây, một mình nuôi con nhỏ, tự lực cánh sinh trong rất nhiều việc mà vẫn cứ yêu đời hồn nhiên như thế? Thật lạ! Nếu là họ thì không biết phải đối diện như thế nào? Và từ những câu hỏi đó chính là động lực để tôi có thể trải lòng chia sẻ những cảm xúc trong giai đoạn mình đã đối mặt với "bão giông" và đón chào những ngày "nắng ấm".

Bất kỳ ai cũng thấy xứng đáng trước những lựa chọn và ngã rẽ của mình, thấy sai thì sửa, lựa chọn thì không hối tiếc, yêu hết những gì đang diễn ra, tha thứ và giảng hoà với quá khứ, vẫn tiếp tục tin yêu về những ngày mai tươi đẹp. Tôi rất tâm đắc câu nói này: "Dù thế nào vẫn phải sống vui".

Thông điệp mà chị muốn gửi trao cho mọi người qua sách?

Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể viết và xuất bản sách được vì đó là những ngày cảm xúc thật đen tối luôn bủa vây và bóp nghẹt tim mình.

Thế mà điều kỳ diệu đã đến khi tôi chuyển nhà từ Sài Gòn về sống hẳn ở cao nguyên Nam Ban - Lâm Đồng, những ngày đó thật thanh thản và thả lỏng bên dòng thác chảy, tiếng chim hót. Lúc ấy, những nhu cầu về việc phải thế này thế kia đã không còn mà thay vào đó là sự chấp nhận, hài lòng rồi thích nghi với những gì đang có. Cảm hứng đến thật tự nhiên từ những buổi sáng ngồi trước nhà ngắm vạt mây bay là đà qua dãy núi, những chiều hoàng hôn về dát vàng khắp thung lũng,...

Mọi thứ thật tuyệt, tôi nghĩ từ năng lượng trong trẻo đó đã khiến tôi muốn lưu lại tất cả những gì mình vừa chạm thấy. Giữa núi đồi không bạn bè, không những ngày tất bật và ngập chìm nỗi buồn thì thật đáng để lưu giữ. Biết đâu những lời thủ thỉ tôi vừa viết xuống sẽ như đang tâm tình cho những người bạn nghe thấy. Để rồi dòng năng lượng bình an đó được chia sẻ vỗ về cho những ai đang đã từng như tôi.

Để cuối cùng mọi người vẫn thấy một người thiếu rất nhiều điều kiện như vậy, cô đơn như vậy, trải qua quá nhiều biến cố như vậy vẫn có thể tìm thấy ánh sáng và chữa lành cho mình để có được cuộc sống trọn vẹn như vậy thì bất kỳ ai cũng có thể. Không có bế tắc hay giới hạn nào buộc chúng ta phải khổ đau mãi cả, chỉ có chính chúng ta cho phép hay không?

Không có ai sinh ra đã hoàn hảo và cũng không có ai cứ mãi sai lầm. Người ta sẽ nhìn vào những sai lầm trong quá khứ để nhắc nhở bản thân đừng lặp lại vì vậy tôi xem mọi thứ của ngày hôm qua như món quà mà kết quả của nó chính là những gì mình đã gieo trồng từ trước đó. Cuối cùng sau hết thảy tôi vẫn thấy thời gian là thứ quý giá nhất mà mỗi người cần nâng niu lựa chọn để mạnh mẽ tiếp bước.

Sẽ không có quá nhiều thời gian để chúng ta đắm chìm trong đó vì một ngày đã qua là một ngày không quay lại. Nên ngay lúc này mới chính là những gì cần trân trọng. Ngay bây giờ cũng chính là khoảnh khắc biết ơn để sáng tỏ, tự tin, hài lòng với những gì đang có và háo hức chờ đợi những bất ngờ thú vị từ cuộc sống mang lại. Lúc nhận diện ra điều này rồi thì đâu còn gì để mà trách hờn và như vậy chẳng phải mọi thứ thật đơn giản, nhẹ nhàng.

- Làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng, lại còn "đèo bồng" thêm việc thiện nguyện, điều này có quá sức với một người phụ nữ?

Tôi tuy làm mẹ đơn thân nhưng vẫn còn rất nhiều may mắn vì ít nhất còn có mẹ. Bà giúp tôi rất nhiều trong việc chăm sóc con Hoàng An để an tâm hoàn thành với những mục tiêu mình đề ra.

Còn với những dự án thiện nguyện thì đã tồn tại từ rất lâu, từ lúc tôi còn nhỏ cho tới khi chưa có An, những việc thiện nguyện vẫn đều đặn thực hiện trong khả năng của tôi. Có điều sau này qua mạng xã hội tôi cũng thường xuyên chia sẻ nên mọi người được biết nhiều hơn. Tôi nghĩ dù mình sướng vui hay đau khổ nhưng nếu có thể giúp được ai thì giúp liền. Cái đó nó không liên quan đến việc đợi mình hạnh phúc, an nhiên, đầy đủ rồi mới giúp.

Một bà mẹ đơn thân bận rộn mà vẫn có thể làm được những việc nhỏ đó thì những người có cuộc sống đầy đủ hơn sẽ còn làm được nhiều việc lớn lao hơn. Thêm nữa là không có ai đi trên đường một mình mà đạt được hết mọi thứ, bằng cách này hay cách khác mình cũng đang nhận được nhiều sự giúp đỡ của nhiều người. Nên cái này tôi thấy đơn giản và hiển nhiên của việc giúp đỡ và cho đi.

Toàn bộ số tiền thu về từ việc bán cuốn Đàn bà, Sống chọn yêu sẽ được gây quỹ cho những mẹ đơn thân, nhà tạm lánh hoặc giúp trực tiếp đến các bạn nhỏ mồ côi khác như một lời cảm tạ cuộc đời với rất nhiều những gì tôi đã nhận được trên con đường rong ruổi và kiến tạo hạnh phúc.

