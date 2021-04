Cuốn “Joe Biden – Hành trình kéo dài năm thập kỷ” kể những câu chuyện thực tế trên hành trình đến với cương vị Tổng thống Hoa Kỳ của ông.

Có ý kiến cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joseph R. Biden Jr. là người may mắn nhất cũng là người kém may mắn nhất. Ông may mắn khi bền bỉ duy trì sự nghiệp chính trị kéo dài hơn 5 thập kỷ tại Nhà Trắng và xây dựng những mối quan hệ đáng kinh ngạc trong và ngoài nước. Tuy nhiên, chính người đàn ông tưởng như có tất cả này đã phải trải qua những nỗi đau sâu sắc trong cuộc sống cá nhân, đến nỗi việc ông tiếp tục tham gia chính trường được coi là điều kỳ diệu.

Sự nghiệp Biden được thúc đẩy bởi động lực tinh thần sẵn sàng đương đầu với những thiếu sót và sai lầm của bản thân, bất chấp vận mệnh may rủi. Những thử thách của cuộc đời dù mang tính cá nhân hay khi phục vụ đất nước đã giúp ông đặc biệt đồng cảm với những con người trong tình cảnh khó khăn. Trong bối cảnh rối ren hiện tại, đây là phẩm chất quan trọng để Biden dẫn dắt nước Mỹ hướng tới sự phục hồi và những chuyển biến tích cực.

Hành trình kéo dài 5 thập kỷ của Joe Biden

Tác giả cuốn sách Evan Osnos - người từng nhận Giải thưởng Sách Quốc gia Hoa Kỳ năm 2014, đã tận dụng gần 10 năm kinh nghiệm làm việc cho tờ The New Yorker để miêu tả một cách khách quan và đa chiều những yếu tố quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống bất thường năm 2020. Bên cạnh đó, cá tính của nhiều chính khách trong cuốn Joe Biden – Hành trình kéo dài năm thập kỷ cũng được tiết lộ qua các cuộc phỏng vấn giữa Osnos với Biden cùng hơn 100 người liên quan tới sự nghiệp và cuộc đời ông, bao gồm: cựu Tổng thống Barack Obama, những nhân vật kỳ cựu trong các đảng chính trị, nhà hoạt động xã hội, người cố vấn, đối thủ và cả các thành viên trong gia đình Biden.

Cuốn sách dịch này cung cấp thông tin về sự nghiệp lâu dài và đầy biến động của Biden tại Thượng viện, những điều đã xảy ra trong 8 năm ông đảm nhiệm vai trò phó Tổng thống của Obama, lý do ông rút lui khỏi cuộc bầu cử năm 2016 và vì sao ông quyết định trở lại, thách thức Donald Trump trong cuộc chạy đua trở thành tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2020.

Tác giả Osnos cũng đề cập đến những khó khăn mà Biden sẽ phải đối mặt khi nhiệm kỳ tổng thống của ông bắt đầu. Khi nước Mỹ đang trong tình cảnh chưa từng có tiền lệ, kinh nghiệm dày dặn và phong cách tiếp cận nghiêm ngặt đối với các vấn đề của Biden sẽ có ý nghĩa như thế nào? Dĩ nhiên, trong sách, chân dung của Biden hiện lên với nhiều thiếu sót nhưng cũng hết sức cương quyết vì đã được trui rèn bởi bi kịch. Tác giả tin rằng ông là người phù hợp một cách kỳ lạ với thời điểm này của lịch sử Mỹ.

Trang review sách của New York Times nhận xét: "Tiểu sử này bao gồm sự nghiệp của ứng cử viên với tư cách là thượng nghị sĩ và phó tổng thống cũng như cuộc đời của Joe Biden trên con đường tranh cử".



Tạp chí Sách Quốc gia nhận định: "Evan Osnos cùng thông tin và tổng hợp nghiên cứu, quan sát của anh ấy về Joe Biden cho tờ New Yorker để cung cấp một cuốn sách nội dung vô cùng phong phú về cuộc đời của cựu phó tổng thống".

Cẩm Loan