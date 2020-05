Chia sẻ về lý do lựa chọn bài hát để lan tỏa cho học sinh, sinh viên Việt Nam, Vụ trưởng Vụ thư viện - TS. Vũ Dương Thúy Ngà cho biết: "Khi nhạc sĩ Hà Chương gửi tặng ca khúc này cho Vụ, tôi nhận ra đây là một hát rất ý nghĩa. Qua bài hát, tác giả đã nói lên ý nghĩa rất lớn của việc đọc sách, khát vọng và lý tưởng sống tốt đẹp của con người. Tác giả cũng chia sẻ một điều vô cùng quý giá, đó là lý do vì sao chúng ta lại sống - vì đất nước cần và lý tưởng vươn tới sự tự do. Đây là một bài hát có ý nghĩa rất đẹp. Chính những trang sách đã làm con người đẹp lên, đồng thời sách cũng giúp con người thực hiện được khát vọng".



Bà Ngà chia sẻ thêm: "Khi nghe bài hát, tôi đã mong muốn được góp phần quảng bá bài hát này nhiều hơn cho cộng đồng - thông qua trang Cùng bạn đọc sách, góc dành cho những người tâm huyết với văn hóa đọc của Vụ.



Bà Đinh Thị Việt Anh, Phó chủ tịch Hội người mù VIệt Nam xúc động viết: "Nhạc sĩ Hà Chương đã góp phần truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực, niềm tin để những người cùng cảnh ngộ vượt qua khó khăn, vươn lên tự khẳng định mình và hòa nhập với cộng đồng…".



Được biết, Khát vọng tâm hồn của nhạc sĩ Hà Chương đang tiếp tục được First News - Trí Việt và Saigon News phối hợp, hợp tác sản xuất MV ca nhạc nhằm mục đích truyền cảm hứng rộng rãi về văn hoá đọc cho người dân Việt Nam.



Nhạc sĩ Hà Chương cũng đã hỗ trợ và phối hợp cùng Vụ thư viện để cho ra mắt 2 sản phẩm truyền thông khác là 2 đoạn video Khát vọng và hướng đi và Tuổi trẻ, tương lai và khát vọng. Dự kiến 2 sản phẩm này dành tặng riêng cho đối tượng học sinh, sinh viên sẽ ra mắt trong thời gian tới.