Lương Thùy Linh thường xuyên đọc sách phải không?

Tôi là người ham đọc và luôn chủ động tìm kiếm đến những quyển sách hay mỗi khi rảnh rỗi. Đa số tôi luôn chọn lựa sách để bổ sung kiến thức cho việc học tập. Bên cạnh đó là những quyển sách khơi gợi đam mê của tôi và sách self help giúp tôi chiêm nghiệm về cuộc sống xung quanh.

Lý do việc bắt đầu đọc sách của chị là gì?

Từ nhỏ, bố mẹ đã rèn luyện cho tôi thói quen đọc. Ngày bé, tôi hay đọc truyện trước khi đi ngủ cho mẹ nghe, lớn lên tôi tự giác đọc vì bố mẹ quá bận để thúc giục. Đối tượng sách tôi lựa chọn cũng thay đổi dần theo độ tuổi, mục đích cũng như suy nghĩ. Nếu lúc trước, tôi hay đọc truyện, tiểu thuyết, bây giờ phần lớn thời gian tôi dành cho việc nghiên cứu giáo trình và sách tham khảo.

Chị hoạt động xã hội rất tích cực, vậy chị dành bao nhiêu thời gian đọc sách?

Bên cạnh thời gian tham gia các hoạt động xã hội tôi hay đọc sách những lúc tôi phải chờ chuyến bay hoặc lúc di chuyển, makeup. Tôi nhận thức được việc tự đọc giúp ích được rất nhiều cho bản thân trong việc học tập lẫn công việc. Đặc biệt, tôi không chỉ đọc sách giấy mà còn đọc sách điện tử cho thuận tiện với lịch trình của tôi.

Vị trí Hoa hậu thường đề cao về tính nhân văn bên cạnh nhan sắc. Sách có góp phần giúp chị mạnh hơn về mặt nhân văn để chiến thắng trong cuộc thi Miss World Vietnam 2019?

Tôi nghĩ đó cũng là một phần lý do giúp tôi trở thành Miss World Vietnam 2019 cũng như được chọn vào Top 12 chung cuộc tại Miss World 2019. Tính nhân văn hình thành từ bên trong mỗi con người và các thí sinh khác đều có lòng trắc ẩn chứ không riêng gì mình. Việc đọc nhiều sách không chỉ giúp tôi mạnh hơn về mặt nhân văn mà còn đem đến lượng kiến thức dồi dào giúp tri thức trở thành điểm mạnh của tôi tại cuộc thi nhan sắc.

Lương Thùy Linh trên sân khấu Miss World 2019.

Sách có từng giúp đỡ chị trong một tình huống khó khăn nào đó trong cuộc sống? Chị có thể chia sẻ tình huống cụ thể đó?

Sách đã hình thành lên con người tôi hiện nay. Do hay đọc sách self-help nên bản thân tôi cũng là một người khá tích cực. Mọi người hay nói thể loại này khiến người đọc ảo tưởng và chẳng giúp được gì khi đóng sách lại. Điều đó trái ngược với tôi, sách self help chính là nguồn động lực giúp tôi vượt qua căng thẳng bằng những lời khuyên hoặc câu quotes truyền cảm hứng. Đọc sách là để thay đổi tư duy và nhìn nhận thế giới một cách thực tế, khách quan nhất.

Một số cuốn sách yêu thích nhất của chị?

Những cuốn sách mà tôi từng đọc qua đều vô cùng thú vị và để lại nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Tôi tâm đắc với câu nói “Khi bạn khao khát gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp bạn đạt được” trong cuốn nhà giả kim của Paulo Coelho. Đây cũng là một trong số những cuốn tiểu thuyết xuất sắc bởi câu chuyện về anh chàng chăn cừu Santiago và hành trình phiêu lưu của cậu đã động viên mọi người theo đuổi giấc mơ.

Có câu chuyện hoặc lời khuyên nào chị muốn chia sẻ?

Mặc dù văn hoá đọc chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam nhưng tôi khuyên các bạn nên có thói quen đọc sách vì sách là một công cụ rất hữu ích. Không chỉ nâng cao nền tảng tri thức, sách sẽ giúp các bạn rèn luyện sự tập trung và cải thiện kỹ năng tư duy, phân tích. Tôi tin rằng cuộc sống của các bạn sẽ trở nên thú vị hơn nếu được tiếp thu tinh túy từ những quyển sách hay đó.

Bản thân chị thấy đã thu được những lợi ích nào từ việc đọc sách?

Lợi ích sách đem lại có rất nhiều. Mỗi người tìm đến sách đều có mục đích riêng và họ sẽ tìm thấy những lợi ích đằng sau những trang sách đó. Đối với tôi, sách là nguồn cảm hứng giúp tôi trở nên tích cực và hiểu xa trông rộng hơn. Sự trải nghiệm và quan sát qua từng con chữ đã giúp tôi ngày càng hoàn thiện bản thân tôi.

Chị có từng giới thiệu những cuốn sách tâm đắc cho bạn bè hay người thân? Phản hồi của họ ra sao và chúng có thay đổi họ theo hướng tích cực?

Tôi từng tặng cuốn Nhà giả kim cho một người bạn của tôi. Ban đầu tiếp xúc tôi thấy bạn đó là một người khá nhút nhát, không dám theo đuổi ước mơ của tôi. Bạn luôn cho rằng tôi có xuất phát điểm thấp và không có điều kiện như ai. Giờ đây tôi đã thấy bạn có sự thay đổi theo đổi theo chiều hướng tích cực sau khi nhận món quà từ tôi, nỗ lực và dám mơ lớn.

Chị có từng tặng sách cho bạn bè hay người thân thay cho những món quà khác?

Mỗi khi tôi thấy ai đó đang gặp phải vấn đề rắc rối trong cuộc sống tôi sẽ chọn sách để làm quà động viên cho họ. Đối với tôi, tặng sách cũng chính là tặng tri thức, một món quà thiết thực có thể giúp bản thân thư giãn cũng như giải quyết được nhiều vấn đề khác.

Chị có tin rằng việc đọc sách sẽ khiến gia đình, xã hội, thậm chí là quốc gia có sự chuyển biến tích cực để cùng hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn?

Đây là một câu hỏi tu từ mà chắc tôi cũng không cần phải trả lời. Đọc sách không chỉ tốt cho bản thân mà còn góp ích trong việc xây dựng một xã hội tốt đẹp. Tuy nhiên chúng ta vẫn nên chọn lọc thông tin khi đọc vì không phải sách nào cũng phù hợp với tôi và dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc..

Nếu Lương Thuỳ Linh viết một cuốn sách, chị sẽ nói về điều gì?

Nếu có cơ hội đặt bút viết một cuốn sách chắc chắn tôi sẽ nói về tình người. Thông qua những hoạt động cộng đồng đã làm và đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người, tôi tin rằng tình người là giá trị tuy bình dị nhưng lại rất cao cả, nên được truyền lại và phát huy trong cộng đồng.

Lương Thùy Linh: "Tôi nghĩ rằng việc có mục tiêu định hướng rõ ràng không liên quan tới việc mình có tham gia giải trí hay không".

Cực kỳ hứng thú với lĩnh vực kinh tế

Nhiều người nói rằng chị không có màu giải trí nhiều, từ việc học ĐH Ngoại thương, có mục tiêu, định hướng rõ ràng, muốn trở thành doanh nhân. Chị nghĩ gì về ý kiến này và nếu tự cảm nhận, chị có thích đi phỏng vấn, chụp hình, dự sự kiện giải trí không?

Tôi nghĩ rằng việc có mục tiêu định hướng rõ ràng không liên quan tới việc mình có tham gia giải trí hay không. Giải trí hay doanh nhân đều là ngành nghề và sự nghiệp, cả 2 đều là mục tiêu và con đường tôi đã chọn.

Trước khi đăng quang, mặc dù không có cơ hội cọ xát nhiều với việc chụp hình, phỏng vấn hay mặc đồ lộng lẫy đi sự kiện nhưng giờ đây tôi đã dần thích nghi khi trở thành Hoa hậu. Tôi cũng như nhiều nàng hậu khác, ai cũng sở hữu màu sắc khác biệt và có hướng đi khác nhau, quan trọng là công chúng đón nhận, ủng hộ hình ảnh đó tôi mới thành công.

Mục tiêu gần nhất của chị hiện nay là gì?

Mục tiêu trước mắt của tôi là hoàn thành việc học trên trường để có nền tảng thật chắc cho bước đi mới sắp tới. Song song đó, tôi sẽ bắt đầu triển khai những dự án nhân ái mới trong năm nay. Bên cạnh đó tôi sẽ dốc sức hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của tôi tại Hoa hậu Việt Nam 2020 khi được giao trọng trách là Host cho 2 phần thi quan trọng: Người đẹp Nhân ái và Head to Head Challenge.

Lương Thùy Linh tham gia nhiều các chương trình, hoạt động thiện nguyện từ sau khi đăng quang.

Lương Thùy Linh từng chia sẻ nếu có bạn trai, chị sẵn sàng công khai với người hâm mộ. Đã có những nghệ sĩ như vậy và sau đó, họ giấu kín cuộc sống cá nhân trước truyền thông vì phiền phức. Chị có nghĩ mình mạo hiểm hay muốn thử thách tình yêu trước dư luận?

Đối với những nghệ sĩ, cuộc sống cá nhân hay chuyện tình cảm đều là những thứ quý giá nhất phải giữ lấy cho bản thân. Nhiều người lại chọn thử thách tình yêu trước dư luận. Còn tôi ở thời điểm hiện tại chỉ muốn mọi người quan tâm đến các hoạt động cộng đồng hoặc những thành tích đã đạt được chứ không phải bằng chuyện tình cảm.

Bố mẹ có khi nào khuyên con gái về chuyện yêu đương khi còn đang đi học? Mẹ thường rất nghiêm khắc với chị về chuyện học hành?

Từ trước đến nay bố mẹ tôi chưa từng khuyến khích việc yêu khi còn đi học. Mẹ là người rất nghiêm khắc, đặc biệt là trong học tập, chính điều đó đã tạo được nếp sống tốt và tự lập cho tôi từ khi còn bé. Tôi thấy đó cũng là cách hay của bố mẹ có thể giúp tôi tập trung hơn vào những điều quan trọng và có định hướng trong việc xây dựng lương lai cho bản thân.

Chị tự nhận "già" trước tuổi, vậy Lương Thùy Linh lúc đăng quang và Lương Thùy Linh hiện tại "già" thêm những gì?

Với danh hiệu Hoa hậu, tôi đã có cơ hội được gặp gỡ rất nhiều người giỏi và tiếp xúc với nhiều môi trường đa dạng. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Tôi đã biết thêm và nhận ra rất nhiều điều tích cực, biết sống không chỉ cho bản thân tôi và biết yêu thương nhiều hơn.

Hơn thế nữa, khi đứng trước những vấn đề quan trọng, tôi đã có cái nhìn bao quát hơn và luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động. Đặc biệt tôi cực kỳ hứng thú với lĩnh vực kinh tế và quyết định sẽ đầu tư nghiêm túc cho đam mê của mình.

Lương Thùy Linh lọt Top 12 ở Miss World 2019:

