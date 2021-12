Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh, hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân thời đại hôm nay rất đẹp, đáng tự hào.

Ngày 17/12, Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp với Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Cây bút vàng lần thứ tư, giai đoạn 2018-2020. Cuộc thi do Nhà Xuất bản Công an nhân dân và Chi hội Nhà văn Công an phối hợp tổ chức.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao giải A - tác phẩm ký “Hồi ức mười năm” cho tác giả đoạt giải.

Với đề tài viết về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc thi nhằm tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp về công việc và cuộc sống thường nhật của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân; về những cống hiến của lực lượng Công an nhân dân với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

Cuộc thi kéo dài hơn so với kế hoạch do những ảnh hưởng phức tạp từ dịch Covid-19. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 400 tác phẩm, trong đó có 270 truyện ngắn, gần 200 tác phẩm ký (gồm cả bút ký, hồi ký, truyện ký…); qua đó chọn được 48 tác phẩm vào chung khảo (31 truyện ngắn, 17 ký).

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND và nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trao thưởng cho các tác giả đạt giải B.

Bên cạnh sự phong phú về số lượng tác phẩm tham dự cuộc thi, chất lượng các tác phẩm cũng có những điểm tích cực: Đa dạng về thể loại, phong phú về hình tượng. Có nhà văn đã quen thuộc với độc giả, có những cây bút đang lên, dần khẳng định được tên tuổi, có những người viết mới, lần đầu tham dự cuộc thi của Bộ Công an, có cả tác phẩm của những người đã mất; có tác giả đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, có những người đã nghỉ hưu…

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an và Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công an trao giải cho các tác giả đoạt giải C.

Những tác phẩm dự thi đã góp phần chuyển tải thông điệp về cái đẹp, tính nhân văn đến đông đảo độc giả; góp phần tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, cùng với lực lượng công an giữ gìn sự bình yên cho mỗi căn nhà, mỗi khu phố, ngõ xóm…

Kết quả cuộc thi: Về truyện ngắn có 3 giải B, 3 giải C, 4 giải Khuyến khích; về ký có 1 giải A được trao cho tác phẩm Hồi ức mười năm của tác giả Viễn Chi, 2 giải B, 3 giải C, 3 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức cũng đã lựa chọn, tổ chức biên tập toàn bộ hoặc trích đoạn tác phẩm dự thi và in vào 2 cuốn sách truyện ngắn chọn lọc, ký chọn lọc Giải Cây bút vàng lần thứ tư.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh, hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân thời đại hôm nay rất đẹp, đáng tự hào.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhắc lại câu chuyện xúc động về cậu bé ung thư ở Đà Nẵng ôm giấc mơ làm cảnh sát giao thông. Bác sĩ Phạm Lê Na (cán bộ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) khi đó đã viết tâm thư tới Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thỉnh cầu sự giúp đỡ để giúp Đỗ Tuấn Dũng thực hiện ước mơ.

Phòng CSGT TP.Đà Nẵng đã khiến nhiều người, trong đó có nhà thơ Trần Đăng Khoa rơi nước mắt khi xem những hình ảnh các chiến sĩ giúp đỡ Đỗ Tuấn Dũng có một ngày được trở thành cảnh sát giao thông thực sự với bộ cảnh phục vừa như in với cậu bé.

Và khi cậu bé về trời, phòng CSGT TP.Đà Nẵng cũng tới viếng người "đồng đội" đặc biệt này. Đơn vị cũng quyên góp mỗi người một ngày lương để giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn.

Chính những câu chuyện chạm đến trái tim như vậy có thể trở thành nguồn cảm hứng dung dị cho những sáng tác văn chương viết về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân.

Tình Lê