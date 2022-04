Hội sách Quốc gia Thái Lan lần thứ 50 và Hội sách Bản quyền Quốc tế Bangkok đã diễn ra với sự gia của của hơn 450 đơn vị xuất bản với trên 500 gian hàng. Một con số đáng nể trong lúc này.

Hội sách Băng Cốc luôn thuộc diện sôi động nhất ASEAN. Năm nay, Hội sách Quốc gia Thái Lan lần thứ 50 và Hội sách Bản quyền Quốc tế Bangkok đã diễn ra với sự gia của hơn 450 đơn vị xuất bản với trên 500 gian hàng.

Dòng người xếp hàng trước giờ mở cửa Hội sách Băng Cốc 2022.

Đây cũng là lần đầu tiên Hội sách Băng Cốc được tổ chức tại ga tàu Bang Sue Grand Station thay vì Queen Sirikit Covention Center đang sửa chữa. Địa điểm mới, tạm thời, với bao khó khăn chồng chất mà Hội xuất bản Thái Lan vẫn vượt qua, quyết mang lại những giá trị cho bạn đọc.

Hội sách kéo dài từ ngày 26/3 đến 6/4 và mở cửa hàng ngày từ 10h sáng đến 21 giờ đêm. Những ai có mặt tại hội sách Băng Cốc đều thích thú với hình ảnh hàng trăm người, nhất là các bạn học sinh sinh viên xếp hàng trước giờ mở cửa để được vào mua sách. Không thể tuyệt vời hơn.

Mỗi lần đến hội sách Băng Cốc tôi luôn thích thú với hình ảnh bạn đọc đẩy những chiếc xe đẩy đi mua sách. Sách thường được mua rất nhiều nên nếu xách, bê sẽ rất mệt, vậy nên những chiếc xe đẩy của siêu thị là sự trợ giúp đắc lực cho bạn đọc. Cũng có những người kéo va ly đi mua và xếp sách vào rồi kéo về. Tôi cũng rất thích thú ngắm nhìn tại quầy đóng sách với hàng chục nhân viên phục vụ. Bạn đọc mua nhiều sách chỉ việc mang sách đến đó, ghi địa chỉ và điện thoại và sách được đóng gói, chuyển về tận nhà, không cần phải xách và mang vác. Tôi thật sự cảm kích và luôn đứng ngẩn người khi thấy có bạn mua và đóng đến vài thùng sách cho mình! Tôi mong ước đến khi nào đó, người Việt Nam cũng mua nhiều sách như vậy tại các hội sách trên mọi miền của đất nước chúng ta.

Hội sách Quốc gia Thái Lan luôn song hành với Hội sách Bản quyền chuyên giao dịch và mua bản bản quyền. Cách tổ chức này rất hay và thực tế và đều được thực hiện trong khuôn khổ các hội sách Jakarta, Indonesia, Kuala Lumpur Malaysia, Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, Doha Qatar,… mà tôi hay tham gia. Tại đây nhiều hội thảo, toạ đàm được tổ chức như Copyright Trading in Pandemic and Ways To Work Together, Enhancing copyrights industry for the post-Covid business…

Hội sách lúc nào cũng đông đúc.

Anh Hasri Hasan, nguyên là Giám đốc Điều hành thành phố sách KOTA BUKU, Malaysia và hiện là người sáng lập kiêm Chủ tịch công ty sách Bookonomics Asia đang có mặt tại hội sách Băng Cốc chia sẻ rằng anh mong muốn các đơn vị xuất bản Việt Nam và Đông Nam Á làm việc cùng nhau với tinh thần hợp tác thực sự. Anh tâm sự rằng, chúng ta đang có một thị trường lớn để hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau như 1 gia đình lớn.

Tôi ngồi bên chồng sách và nghĩ về tháng tư, tháng đọc sách, tháng có ngày sách thiếu nhi thế giới, Tết Sách và Ngày Sách Việt Nam. Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho Hội sách xuyên Việt, cho cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc, Reading Books Together (Cùng đọc sách - Cùng chia sẻ), ATM tủ sách, cho chuỗi các chương trình giao lưu, nói chuyện về sách, chia sẻ kỹ năng chọn sách và đọc sách siêu tốc. Tôi sẽ bay và đến chia sẻ về dự án khuyến đọc Việt Nam tại nhiều địa phương trên cả nước, ít nhất là tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Phú Yên và TP HCM. Ít nhất là 5 địa phương này.

Tôi cũng đã chuẩn bị các ý tưởng và sẽ trình bày với lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam để chúng ta triển khai ngay cho khuyến đọc ASEAN, bởi Việt Nam đang là Chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội Xuất bản ASEAN trong 2 năm 2022 – 2023 mà tôi lại là phó ban Hợp tác quốc tế, Bản quyền và Pháp luật của hội. Chúng ta phải làm những việc cụ thể, thiết thực, không chỉ cho Việt Nam, cho ASEAN mà kết nối với thế giới. Một tương lai sáng đẹp đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.

TS Nguyễn Mạnh Hùng - CEO Thái Hà Books