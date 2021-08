Brad Pitt từng hẹn hò và kết hôn với một số nữ diễn viên lớn trong làng giải trí nhưng U60 vẫn độc thân.

Sau khi đệ đơn ly hôn vào năm 2016, Angelina Jolie và Brad Pitt đã có cuộc chiến pháp lý kéo dài để giành quyền nuôi con. Mới đây, toà phúc thẩm bang Calinfornia đã huỷ phán quyết chia đều quyền nuôi con của 2 người và quyết định truất quyền của thẩm phán John W. Ouderkirk vì đã vi phạm nghĩa vụ đạo đức. Quyết định này đã khiến vụ tranh chấp quyền nuôi con bị kéo dài thêm.

Từ cái mác đẹp mã đến diễn viên tài năng Hollywood

Angelina Jolie và Brad Pitt khi còn mặn nồng.

Brad Pitt sinh năm 1963 tại Oklahoma, lớn lên tại vùng Springfield, Missouri. Mặc dù từng theo học ngành báo chí tại ĐH Missouri nhưng nam diễn viên nghỉ học 2 tuần trước khi tốt nghiệp vì cảm thấy nghề báo không hứng thú với bản thân. Thay vào đó, anh quyết định đến Los Angeles để theo đuổi đam mê phim ảnh.

Thời gian đầu chập chững tại Hollywood, chủ nhân giải Oscar vừa làm tài xế, vừa theo học các lớp diễn xuất. Sau 7 tháng, Brad Pitt tìm được công ty quản lý và có những vai đầu tay trong các phim dài tập như Another World (1987), Growing Pains (1987 và 1989). Phải đến 1991, tài tử mới có bước đột phá khi tham gia phim Thelma và Louise khi đóng vai người khách quá giang lịch lãm.

Năm 1995, Brad Pitt được biết đến rộng rãi qua bộ phim Seven với sự góp mặt của Morgan Freeman và Gwyneth Paltrow. Cũng sau phim này, anh hẹn hò với Gwyneth Paltrow. Sau đó, với vai gã thần kinh trong tác phẩm khoa học viễn tưởng 12 Monkeys, nam diễn viên có giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp – Quả cầu vàng cho Diễn viên phụ xuất sắc nhất và một vài đề cử khác bao gồm Oscar. Anh còn được tạp chí People đã bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới.

Bứt khỏi cái mác đẹp mã, Brad Pitt tiếp tục ghi điểm trong mắt khán giả với các tác phẩm như Fight Club (1999), Snatch (2000), Ocean’s Eleven (2001). Năm 2004, diễn viên Mỹ có sự xuất hiện đầy ấn tượng trong phim sử thi Troy - chàng Achilles điển trai và Mr and Mrs Smith, bộ phim định mệnh thay đổi cuộc đời Brad Pitt. Tiết lộ với tờ Rolling Stone, Brad Pitt chia sẻ Mr and Mrs Smith là bộ phim của Angelina Jolie mà anh yêu thích nhất bởi 2 người đã yêu nhau thật ngoài đời.

Tạo hình của Brad Pitt và Angelina Joilie trong phim 'Mr. and Mrs. Smith'.

Một vài tác phẩm của Brad Pitt ở giai đoạn sau không thực sự gây tiếng vang nhưng với riêng màn hoá thân dị nhân trong The Curious Case of Benjamin Button, nam diễn viên đã nhận được đề cử ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất tại Oscar. Bộ phim dựa trên tiểu thuyết của tác giả nổi tiếng F. Scott Fitzgerald nói về một chàng trai có chu trình sống trái ngược với người khác: sinh ra mang vẻ ngoài già cỗi và chết đi trong hình hài một đứa trẻ.

Thử sức ở vai trò mới

Bên cạnh nghiệp diễn xuất, Brad Pitt còn tham gia đạo diễn và sản xuất phim. Bộ phim đầu tiên do tài tử đồng sản xuất, The Departed đã giành giải bộ phim hay nhất và chiến thắng 4 trên 5 hạng mục tại Oscar 2007. Tuy không giành được giải Oscar nhưng bộ phim đã đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của Brad Pitt. 7 năm sau, Brad Pitt có giải Oscar tiếp theo cho đứa con tinh thần 12 Years a Slave (12 năm nô lệ), bộ phim do anh vừa diễn vừa sản xuất. Dù có nội dung nặng nề, khó xem, 12 Years a Slave có doanh thu khủng lên tới khoảng 188 triệu USD Mỹ và nhận được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn về tính chân thực của phim.

Trong khi sự nghiệp diễn xuất có phần chững lại thì những bộ phim do Brad Pitt sản xuất lại nhận được nhiều đánh giá tích cực. Hiện anh đang tích cực sản xuất phim như tác phẩm đoạt giải Oscar Moonlight và Lost City of Z.

Đổ vỡ trong tình cảm

Năm 1995, Brad Pitt bắt đầu hẹn hò với nàng 'IT girl' của Hollywood, Gwyneth Paltrow và quyết định đính hôn. Sau 2 năm, 2 người chia tay không rõ lý do. Năm 1998, diễn viên Mỹ hẹn hò với nữ diễn viên Jennifer Aniston và kết hôn tại Malibu vào năm 2000. Jennifer Aniston và Brad Pitt trở thành cặp đôi được yêu thích nhất trong làng giải trí, Brad Pitt còn trở thành diễn viên trong sitcom Friends do cô đóng vai chính. Đầu năm 2004, nữ diễn viên tuyên bố đã sẵn sàng có con.

Tuy nhiên vào tháng 3 năm 2005, cặp đôi chính thức ly dị. Rất nhiều tin đồn cho rằng lý do chia tay là xoay quanh Angelina Jolie và Brad Pitt bởi vào tháng 5/2004, cả 2 có vai diễn nổi tiếng trong Mr and Mrs Smith. Trước tin đồn bủa vây, Jennifer Aniston đã lên tiếng: "Gửi tới những người quan tâm, chúng tôi muốn giải thích rằng việc chia tay không phải là kết quả của bất kỳ suy đoán nào được báo lá cải đưa tin. Quyết định này đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau và dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp".

Tháng 7/2005, Brad Pitt và Angelina Jolie bắt đầu hẹn hò và có con chung vào đầu năm 2006. Cặp đôi đã nhận nuôi Maddox, Zahara, Shiloh vào năm 2006 và Pax Thiên vào năm 2007. Đầu năm 2008, Brangelina công bố tin vui mang song thai Vivienne và Knox và chính thức trở thành cha mẹ vào tháng 7. Và vào năm 2014, cặp đội kết hôn tại Pháp với sự chứng kiến của 6 đứa trẻ. Song cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 2 năm, năm 2016 Brangelina ly dị. Cặp đôi đã dành nhiều tháng ra toà để giành quyền nuôi con. Hiện sau vài mối tình, Brad Pitt vẫn độc thân.

Brad Pitt và Angelina Joilie trong phim 'Mr. and Mrs. Smith'

