Duy Khánh đảm nhiệm vai công an trong cả hai phim 'Mặt nạ gương' và 'Phố trong làng'. Nam diễn viên sinh năm 1997 lần đầu chia sẻ về điều tiếc nuối, đau đớn nhất trong cuộc đời.

Hoàng (Duy Khánh) trong 'Phố trong làng'

Duy Khánh sinh năm 1997, tốt nghiệp loại giỏi ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2019. Hiện nam diễn viên cùng lúc đóng vai công an Hoàng trong Phố trong làng và An trong Mặt nạ gương. Duy Khánh dường như lột xác hoàn toàn so với vai Đông 'ki sốt' ngu ngơ - bạn của Trí (Đình Tú) trong Hướng dương ngược nắng phát sóng cách đó vài tháng.

Duy Khánh hậu trường phim 'Hướng dương ngược nắng'.

Duy Khánh chia sẻ với VietNamNet khi cùng lúc vào vai công an trong hai phim trên sóng giờ vàng: "Tôi nhận hai vai công an cùng một lúc vì tôi nghĩ mỗi một vai diễn đều là một cơ hội cho mình được học hỏi và thể hiện. Ở mỗi vai mình đều rút ra được kinh nghiệm. Tuy cùng là công an nhưng tính chất của từng việc cũng khác nhau, một bên là hình sự, một bên là công an xã, mỗi nhân vật cũng có tính cách khác nhau, bối cảnh, hoàn cảnh khác nhau...

Ở vai trinh sát An (Mặt nạ gương) xoay quanh những vụ án ly kỳ, hồi hộp và giật gân. Còn với trung uý Hoàng (Phố trong làng) là những câu chuyện gần gũi với đời sống, với bối cảnh nông thôn quen thuộc và các tình tiết hài hước, thú vị".

Hoàng (Duy Khánh) trong 'Mặt nạ gương'

Nam diễn viên chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị cho vai diễn: "Tôi dựa vào đặc thù, tính chất công việc riêng của từng vai và thể loại phim để xây dựng 2 nhân vật khác nhau. Với trinh sát An tôi xây dựng một người với tác phong nhanh nhẹn, khoẻ khoắn, nói năng dứt khoát, từ cái nhìn và thần thái, cố gắng cho sắc bén nhất có thể để phù hợp với hình tượng người lính trinh sát.

Còn trung uý Hoàng, với môi trường làm việc và tính chất công việc, gần gũi với bà con dân làng. Phim cũng mang hơi hướng đời sống nhiều nên tôi xây dựng Hoàng là một chiến sĩ vui tính, cởi mở, cười nhiều hơn so với vẻ trầm của trinh sát An".

Tạo hình của Duy Khánh trong 'Phố trong làng'.

Duy Khánh cho hay trước khi vào vai diễn, anh nghiên cứu hình tượng chiến sĩ công an bằng cách xem các bộ phim về hình tượng người chiến sĩ công an. Ngoài ra trên hiện trường anh cũng được đạo diễn và mọi người trong đoàn chỉ bảo nhiều để có thể hoàn thành vai diễn.

Nam diễn viên tiết lộ anh là thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của khoá 35 Khoa Diễn viên kịch điện ảnh truyền hình, ĐH Sân khấu Điện ảnh (SKĐA) do cố NSND Hoàng Dũng chủ nhiệm. Trước khi liên tục ra mắt khán giả trong Hướng dương ngược nắng, Mặt nạ gương, Phố trong làng, Duy Khánh từng đảm nhiệm một số vai phụ trong Người phán xử, Hoa hồng trên ngực trái, Lựa chọn số phận, Trở về giữa yêu thương.

Duy Khánh trong 'Mặt nạ gương'.

Chị gái ruột của Duy Khánh là Huyền Trang - diễn viên phim Cầu vồng tình yêu và cũng góp mặt trong phim Mặt nạ gương cùng anh. Huyền Trang chính là người đã động viên Duy Khánh thi vào ĐH SKĐA. "Tôi đến với nghệ thuật rất tình cờ, trước khi thi vào trường SKĐA, tôi không có chủ định thi vào trường. Lúc đó tôi cũng chưa thích và tìm hiểu gì về nghệ thuật.

Sau khi thi tốt nghiệp xong, chị gái bảo tôi thi thử trường SKĐA, nếu thích mà có duyên đỗ thì theo học. Trong nhà, chị gái tôi là người đầu tiên làm nghề và hiện đang công tác tại đoàn kịch nói Công an nhân dân. Tôi nghe theo lời chị, trong quá trình tìm hiểu và ôn thi, tôi dần thấy thích nghề diễn và đã nỗ lực thi đỗ vào trường. Có thể nói, chị gái chính là người dẫn dắt tôi tới với nghiệp diễn", Duy Khánh chia sẻ với VietNamNet.

Duy Khánh cùng chị gái Huyền Trang (ngoài cùng bên trái) trong một bức ảnh gia đình.

Tuy vậy, NSND Hoàng Dũng lại là người có ảnh hưởng lớn nhất với Duy Khánh. "Đối với tôi, thầy là người truyền lửa. Ngay từ buổi học đầu tiên, tôi đã rất mến mộ tài năng, kiến thức, sự hiểu biết của thầy. Và đặc biệt, trong 4 năm học, một điều từ thầy khiến tôi hay các sinh viên đều rất cảm động, là tình cảm, sự quan tâm. Không chỉ dạy kiến thức, thầy còn quan tâm tới đời sống tinh thần, vật chất.

Thầy là một trong những lý do to lớn nhất để tôi yêu nghề diễn. Bởi vậy khi thầy mất là điều tiếc nuối, nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời tôi. Thầy mất khi tôi chưa kịp có thành tích để tri ân, không còn cơ hội để báo hiếu thầy", Duy Khánh chia sẻ.

Duy Khánh chụp cùng cố NSND Hoàng Dũng trong lễ tốt nghiệp.

Quỳnh An