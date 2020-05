Á hậu người Khmer sang trọng và quyến rũ khi mặc phá cách áo dài truyền thống.

Trong bộ ảnh thời trang mới, Trương Thị May chọn bộ áo dài trắng nền nã, dịu dàng của NTK Đinh Văn Thơ. Được biết, ngoài áo dài mẹ may, Trương Thị May chỉ thích mặc áo dài của NTK này.

Thiết kế áo dài lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ quyền quý xưa với phần dập ren tinh tế hai bên cánh tay, tạo cảm giác bồng bềnh, nhẹ nhàng cho người mặc. Á hậu kết hợp cùng phụ kiện sang trọng như xâu chuỗi ngọc trai, tạo điểm nhấn ngay phần ngực áo và quấn khăn Turban.

Việc Trương Thị May quấn khăn Turban khi mặc áo dài là phá cách hay ho bởi đây là loại khăn đội đầu của đàn ông Hồi giáo xưa, thường có form ống dài và chất liệu cotton. Từ thập niên 60, dòng khăn đội đầu nhiều hoa văn được ứng dụng phổ dụng trong thời trang thế giới. Vì thế, khăn Turban dần trở nên quen thuộc với nhiều người sành ăn mặc.

Trương Thị May và ekip đã chọn chiếc khăn Turban trắng với họa tiết hình bông hồng cùng màu, đính kèm các hạt ngọc tạo. Á hậu cũng tạo dáng với thần thái sang trọng, tự tin pha lẫn một chút e ấp.

Là Phật tử, trong phần lớn bộ hình, Trương Thị May thường chọn chụp với áo dài và đang dần định hình bản thân với quốc phục Việt. Trong đời sống, cô sống lành mạnh, ăn chay trường, tham gia nhiều dự án từ thiện và các chiến dịch bảo vệ động vật, môi trường.

Đầu năm nay, Trương Thị May có kế hoạch tham gia đóng chính trong phim điện ảnh do nghệ sĩ Công Hậu làm đạo diễn.

Gia Bảo