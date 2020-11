Chung kết King Of Rap kết thúc với chiến thắng cuối cùng đã thuộc về ICD. Hành trình dự thi của ICD để lại nhiều ấn tượng, đặc biệt trong vòng bán kết với bài hát về cha, ICD ghi điểm với hàng triệu lượt ủng hộ của khán giả. Bài dự thi cuối cùng ở vòng solo chung kết King Of Rap, ICD không mang đến màu sắc bùng nổ mà thay bằng những tâm sự chân thành về cuộc đời người nghệ sĩ trong bản rap Một đêm trắng. Với nhịp rap từ tốn, phần lời chất lượng cùng nền nhạc nhiều đoạn cao trào, Một đêm trắng đã đưa ICD đến ngôi vị Quán quân King Of Rap 2020.