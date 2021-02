Giám khảo Mỹ Linh ngạc nhiên trước sự lột xác của Lynk Lee khi hóa thân thành Adele. Mất nhiều thời gian để hóa trang thành nhân vật nhưng Lynk Lee vẫn thể hiện sự quyết tâm trong phần thi của mình. Nữ ca sĩ gây bất ngờ với giọng hát nội lực trong liên khúc "Someone like you" và "Rolling in the deep", dành giải đồng Gương mặt thân quen 2020. Với khả năng giả giọng ấn tượng và quyết tâm thi đấu mãnh liệt, Thái Sơn ngày càng được nhiều khán giả đón nhận và yêu mến. Trong đêm thi quyết định, Thái Sơn chọn một nhân vật khó về tạo hình lẫn trình diễn là Katherine Jenkins – nữ ca sĩ opera. Hoàn thành trọn vẹn phần biểu diễn, Thái Sơn ghi tên mình vào giải đồng Gương mặt thân quen mùa giải này.