Báo cáo cũng cho thấy, giá SGK lớp 1 mới cao hơn khoảng 2 lần so với cũ. Nguyên nhân do nội dung bộ SGK mới cụ thể hóa yêu cầu cần đạt về phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh theo chương trình mới đòi hỏi có ngữ liệu, nhất là các hình ảnh. Vì vậy số trang nhiều hơn, khổ rộng hơn sách cũ. Ngoài ra, sách mới được in 4 màu, giấy in tốt hơn, mực in phải đảm bảo chất lượng; sách mới thực hiện theo phương thức xã hội hóa nên không được trợ cấp một phần chi phí như sách cũ nên giá cao hơn. Bộ GD-ĐT cũng nhìn nhận, một số nhà trường ở một số địa phương vẫn để xảy ra tình trạng lập danh mục sách tham khảo kèm theo SGK gửi cho cha mẹ học sinh để đăng kí mua "tự nguyên" gây băn khoăn trong dư luận. Để tăng cường hơn nữa các quy định về việc sử dụng sách tham khảo trong dạy học ở các nhà trường, Bộ đang rà soát, chỉnh sửa Thông tư 21/2014 để quản lý chặt chẽ hơn, trong đó nghiêm cấm việc "ép" học sinh mua sách tham khảo dưới bất kì hình thức nào và có chế tài mạnh hơn đối với các trường hợp vi phạm.