Nhiều trường ĐH nhận định với đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 và phương án tuyển sinh của các trường công bố, điểm chuẩn đại học sẽ tăng mạnh, thậm chí có ngành sẽ tăng mức 3,5 điểm so với năm ngoái.

Đề thi hoàn toàn có thể xét tuyển đại học

PGS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho rằng dự đoán kết quả chính xác nhất là sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi và phổ điểm. Tuy nhiên, với đề thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và các trường ĐH khác đều có thể sử dụng kết quả để xét tuyển.

"Đề thi đủ để đánh giá tốt nghiệp lớp 12 và có những câu hỏi phân loại tốt. Mặc dù nói đề thi Anh văn dễ nhưng đó là mặt bằng chung còn câu hỏi phân loại vẫn rất khó. Tôi không dám nói nhưng phổ điểm năm nay chắc cũng sẽ đẹp và có thể như năm ngoái"- ông Thắng nói.

PGS. Bùi Hoài Thắng phân tích, điểm chuẩn đại học sẽ phụ thuộc vào phương án tuyển sinh của các trường và sự chuyển dịch của người học. Hiện nay, rất nhiều trường đại học đã xét tuyển kết quả học tập THPT, chỉ tiêu còn lại cho xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp đã ít đi. Trong tình huống này, điểm chuẩn chắc chắn sẽ nhích lên.

"Cho đến lúc này tôi vẫn dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ cỡ cỡ như năm ngoái và không biến động nhiều vì sẽ phụ thuộc vào chỉ tiêu dành cho phương thức này và sự chuyển dịch của người học. Hai năm nay, do dịch Covid-19 thí sinh đã có sự dịch chuyển chọn chỗ học, ưu tiên chọn học ở địa bàn dễ dàng, an toàn, gần nhà hơn là vào những khu vực khó, dịch bệnh, giá cả tăng cao..."- PGS Thắng phân tích.

Thạc sĩ Phùng Quán, Trưởng phòng thông tin, truyền thông Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, nhìn nhận tuyển sinh là lấy điểm từ cao xuống thấp, cho đến lúc đủ chỉ tiêu. Cụ thể có 1 triệu học sinh dự thi nhưng các trường ĐH tuyển có hơn 500.000 thí sinh, nên dù đề thi có nào cũng chỉ 500.000 em tốp đầu trúng tuyển.

Điểm chuẩn đại học có thể tăng tới 3,5 điểm

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, dự đoán điểm chuẩn xét từ điểm thi tốt nghiệp năm nay sẽ tăng so với năm 2020 nhưng mức tăng không đáng kể.

Ông Nhân cho rằng điểm chuẩn ĐH Công nghiệp TP.HCM năm 2021 ở các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin có thể sẽ tăng 0,5 đến 1 điểm. Các ngành còn lại điểm chuẩn tương tự như năm 2020.

Năm 2020, điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, ngành Quản trị Kinh doanh là 22,75; điểm chuẩn ngành Marketing là 24,5; điểm chuẩn nhóm ngành Công nghệ thông tin là 23. Bên cạnh đó một số ngành của trường này có mức điểm chuẩn 23 điểm như Luật Kinh tế, Công nghệ Ô tô, Khoa học dữ liệu... Nhiều ngành điểm chuẩn ở mức 17 - 20 điểm.

Đối với các nhóm ngành chung, ông Nhân dự đoán cũng như năm 2020, khối Y-Dược, an ninh sẽ từ 25 điểm trở lên, thậm chí tới 27 điểm. Điểm chuẩn 2021 các ngành khối kỹ thuật dao động từ 20-25 điểm, trong đó có những ngành như Công nghệ thông tin, Công nghệ ô tô là cao nhất. Các ngành Kinh tế như quản trị Kinh doanh, Logistics điểm chuẩn sẽ cao...

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, nhìn nhận, với đề thi này và tình hình tuyển sinh năm nay, điểm chuẩn sẽ cao hơn so với năm ngoái.

Lý do điểm chuẩn 2021 tăng theo ông Sơn là do chỉ tiêu xét tuyển từ thi tốt nghiệp THPT đã giảm đi rất nhiều với năm ngoái. Nhiều trường đại học có từ 5-6 phương thức tuyển sinh, trong đó chỉ tiêu xét tuyển bằng học bạ chiếm khoảng 60% hoặc 70% tổng chỉ tiêu. Do vậy, số chỉ tiêu xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp không còn nhiều nữa.

Ông Sơn dự đoán, so với năm ngoái điểm chuẩn trúng tuyển các khối sẽ tăng từ 0,5 - 3,5 điểm. Trong đó, điểm chuẩn khối A00 và khối D01 sẽ tăng nhiều nhất ở các ngành như Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Marketing, ...

Điểm chuẩn khối B00 có thể tăng từ 0,5 điểm tới 2,5 điểm cho các ngành Y đa khoa, Dược học, Công nghệ sinh học,... Điểm chuẩn khối C00 có thể tăng từ 1 điểm tới 3 điểm ở các ngành như Báo chí, Luật, Du lịch..

Tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, thạc sĩ Phùng Quán, phân tích năm 2021, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tuyển 3.530 với 6 phương thức. Trong đó, 2 phương thức có chỉ tiêu nhiều nhất là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức (30%- 60% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành) và xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 từ 15% - 55% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành. Như vậy, chỉ tiêu xét từ điểm thi tốt nghiệp chỉ khoảng 1.155 chỉ tiêu.

Quan sát xu hướng đăng ký xét tuyển vào trường trong 3 năm nay, ông Quán cho hay, đa số thí sinh tập trung vào nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ như Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Công nghệ sinh học, Hóa học, Kỹ thuật điện tử - viễn thông còn các ngành Khoa học thì ít được quan tâm hơn.

Vì lẽ này, điểm chuẩn đại học 2021 theo ông Quán sẽ cao và rất cao ở nhóm ngành Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Công nghệ sinh học, Hóa học, Kỹ thuật điện tử - viễn thông. Riêng các nhóm còn lại chỉ bằng hoặc hơn ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng một chút.

Đối với nhóm ngành chung, ông Quán dự đoán điểm chuẩn cũng sẽ tăng so với năm 2020 nhưng tăng chủ yếu ở các ngành vốn thu hút thí sinh như Tài chính, Kinh tế, Báo chí truyền thông, Công nghệ thông tin. Các ngành khác điểm chuẩn cũng sẽ tăng nhưng mức tăng không nhiều.

