Trong ngày học sinh mầm non đến lớp 6 ở TP.HCM học trực tiếp đã xuất hiện 3 ca F0 trong trường học.

Thông tin về tình hình ngày đầu học sinh mầm non, tiểu học, lớp 6 trở lại trường học trực tiếp, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay các cơ sở giáo dục rất chủ động phối hợp với phụ huynh nên học sinh và trẻ mầm non đến trường rất háo hức.



Các cơ sở đảm bảo phương án phòng, chống dịch an toàn. Đến cuối ngày, tỷ lệ đi học ở khối mầm non là 66,33%; Tiểu học đạt tỷ lệ là 95,99% và khối lớp 6 đạt tỷ lệ 94,64%.

Học sinh TP.HCM học trực tiếp (Ảnh: Thanh Tùng)

Về khối mầm non, theo ông Trọng trong tuần đầu tiên các cô giáo tập trung cùng với phụ huynh đón trẻ vào lớp, tầm soát và các biện pháp phòng, chống dịch.

Hiện đã có nhiều cơ sở giáo dục dạy học bán trú, nhiều cơ sở vẫn chưa thực hiện vì điều kiện cơ sở vật chất và có lo ngại vế dịch bệnh nên thận trọng. Nhiều trường thận trọng nên tới tuần sau mới tổ chức bán trú.

Ông Trọng khẳng đinh, các trường học đã tập huấn công tác an toàn thực phẩm khi tổ chức bán trú, kết hợp phòng, chống dịch an toàn.

Sở GD-ĐT cũng ban hành văn bản về việc thực hiện thu học phí và các khoản thu khác khi tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Trong khi đó ,liên quan đến dịch Covid-19, ngày đầu tiên đến trường của các khối mầm non phát hiện 1 F0 tại trường, tiểu học có 1 F0 và lớp 6 có 1 F0…tuy nhiên các ca F0 đã được xử lý đúng quy trình, các F1 đều âm tính.

Đánh giá tình hình ngày đầu học trực tiếp, ông Trọng cho hay, Sở GD-ĐT cũng dự báo trong tuần này và các ngày tiếp theo sẽ có diễn biến phức tạp. Do đó, Sở ban hành văn bản khẩn về tăng cường phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm túc các quy định, tổ chức theo dõi và tầm soát khi phát hiện ca F0, F1…Cần thiết thì xét nghiệm tầm soát để xử lý kịp thời.

“Các cơ sở giáo dục cần phối hợp chặt với y tế địa phương, trong trường hợp phát sinh phức tạp thì báo cáo ngay cho ban chỉ đạo”, theo ông Trọng nói.

Hồ Văn - Minh Anh