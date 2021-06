Nhờ sự vào cuộc kịp thời, Công an tỉnh Quảng Bình và Công an huyện Quảng Ninh đã ngăn chặn được 2 vụ tống tiền học sinh trường này qua mạng internet.

Hôm nay (ngày 24/6), bà Hoàng Thị Mỹ Tứ - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Ninh (thôn Vĩnh Tuy 4, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã gửi thư cảm ơn Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05) và Công an huyện Quảng Ninh vì đã kịp thời ngăn chặn 2 vụ tống tiền học sinh trường này qua mạng internet.

Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Ninh gửi thư cảm ơn Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an huyện Quảng Ninh.

Theo bà Tứ, Trường THCS Vĩnh Ninh nằm trên địa bàn mà người dân chủ yếu làm nghề nông, phần lớn người dân phải đi làm cả ngày để mưu sinh, có phụ huynh đi làm ăn xa phải gửi con cái cho ông bà chăm sóc.

Vì thế, mặc dù trường thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nhưng số học sinh tham gia các hoạt động trên mạng Internet (game, mạng xã hội, ứng dụng giải trí khác...) thiếu sự giám sát vẫn còn nhiều, tiềm ẩn nhiều rủi ro do các em nhận thức chưa đầy đủ về tác hại của các hành vi xấu, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Thời gian gần đây, đã 2 lần liên tiếp các em học sinh của Trường THCS Vĩnh Ninh bị một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để đe dọa, tống tiền lên tới gần 40 triệu đồng. Vụ việc đã gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến tâm lý, thể chất, sức khỏe, tinh thần của học sinh và phụ huynh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ, chiến sỹ Phòng PA05, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh nhanh chóng xác minh, điều tra, ngăn chặn kịp thời hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, trả lại tài sản cho người bị hại.

