Giảng viên khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thừa nhận sai sót vì dùng "ngôn từ chưa phù hợp" trong vụ đuổi nam sinh ra khỏi lớp online.

Ngày 19/9, phòng Thanh tra giáo dục, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, tổ chức gặp gỡ giảng viên Khoa Điện – Điện tử và sinh viên lớp sinh viên lớp Tín hiệu và hệ thống. Sự việc liên quan đến vụ giảng viên đuổi sinh viên ra khỏi lớp học online, có lời nói phản cảm khi giảng dạy.

“Giảng viên đã xin lỗi về việc sử dụng ngôn từ chưa phù hợp đến sinh viên. Ông hứa sử dụng phương pháp mềm dẻo hơn trong việc giảng dạy môn học. Ông cũng bày tỏ sự đáng tiếc vì sự việc này đã gây ảnh hưởng đến mọi người”-thông tin từ nhà trường nêu.



Trước đó, ngày 17/9, một clip quay lại tiết học online của khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM được đăng tải lên mạng xã hội.

Trong clip, khi giảng viên đang giảng bài thì 1 sinh viên đề xuất thầy giảng lại vì “bên em mưa to quá nên nghe không rõ, thầy có thể nhắc lại được không ạ?”. Sau đó nam giảng viên đã hỏi tên sinh viên và nói: “Để tôi cho anh ra khỏi lớp. Mưa to quá học làm gì, đi ngủ đi nha. Mưa to thì phải tự lấy tai nghe để vô, chứ mắc mớ gì mưa to tôi phải giảng lại nhiều lần".

Dù sinh viên giải thích đã mang tai nghe nhưng nhưng vẫn không rõ, nam giảng viên vẫn yêu cầu sinh viên nghỉ học và đã block tài khoản của sinh viên ra khỏi lớp.

Tiếp đó nam giảng viên có những lời nói doạ dẫm sinh viên như: "Anh chị có thấy anh sinh viên vừa nói chữ không nhớ, tui bóp cổ anh chết không?". Ông cũng yêu cầu sinh viên bật webcam "để thấy giác quan đầy đủ, rõ mặt mình trong khung hình” đồng thời yêu cầu từng sinh viên mở micro, nói câu theo cấu trúc: "Tôi tên là Nguyễn Văn A, có đủ miệng và tai, các giác quan như người bình thường”.

Việc làm của giảng viên này khiến nhiều sinh viên bức xúc. Trên mạng xã hội nhiều ý kiến chỉ trích việc giảng viên có lời nói phản cảm, không đúng sư phạm. Sau khi nắm được sự việc, Phòng Thanh tra giáo dục và Khoa quản lý, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật đã làm việc với giảng viên liên quan trong clip. Dự kiến lãnh đạo trường và các bộ phận liên quan sẽ có buổi họp về sự vụ vào sáng thứ 2 ngày 20/9.



