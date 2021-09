“Dino đi học” là ứng dụng giáo trí tiền tiểu học dành cho độ tuổi 3 - 6 áp dụng học thuyết thông minh đa trí tuệ của GS. Howard Gardner, theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT.

Giai đoạn vàng kích thích trí não phát triển

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, giai đoạn mầm non đặt những viên gạch đầu tiên trong quá trình hình thành tính cách và khai phá tiềm năng con người. Trẻ mầm non thích hỏi han, có thể suy nghĩ và đặt ra nhiều loại câu hỏi cho nhiều vấn đề khác nhau, bắt đầu biết thể hiện và đưa ra các ý kiến riêng của bản thân. Trẻ mầm non học hỏi rất nhanh và có thể tập trung vào một công việc hay trò chơi nào đó cao độ. Ở giai đoạn này, trẻ cũng bắt đầu có nhận diện về thế giới xung quanh mình một cách rõ ràng hơn, với sự phức tạp hiện hữu và mối tương quan giữa nhiều sự việc, sự vật.

Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian khủng hoảng của ba mẹ. Nhiều phụ huynh tỏ ra bối rối, lo lắng trong việc dạy con thời điểm này. Theo các chuyên gia, việc ứng dụng những phương pháp giáo dục sớm một cách đúng đắn, đúng thời điểm và phù hợp là chìa khóa giúp trẻ có thể phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ.

Ứng dụng phát triển kỹ năng cho trẻ tiền tiểu học

Theo công ty truyền thông IRIS, đơn vị phát hành ứng dụng “Dino đi học”, phần mềm này là kết quả của công trình nghiên cứu dựa trên: Thông tư 01/VBHN-BGDĐT; chương trình đổi mới 2020 với các môn Tiếng Việt và Toán; tham khảo tiêu chuẩn của Hiệp hội WIDA - Mỹ; tài liệu giảng dạy dành cho trẻ mầm non của các trường sư phạm trong nước và một số nước có nền giáo dục phát triển như Mỹ, Singapore, Nhật Bản…

Đơn vị phát triển ứng dụng “Dino đi học” cho biết, cơ sở thiết kế bài học của Dino được dựa trên học thuyết thông minh đa trí tuệ của GS. Howard Gardner. Theo học thuyết, mỗi con người đều có 8 vùng thông minh khác nhau, tùy thuộc vào mỗi cá nhân riêng biệt mà có những vùng thông minh nổi trội hơn so với những vùng thông minh còn lại: Ngôn ngữ, Nội tâm, Thiên nhiên, Âm nhạc, Vận động, Toán học, Thị giác, Giao tiếp.

Mỗi hoạt động học của ứng dụng đều đưa vào đa dạng các nội dung, chủ đề nhằm chạm toàn diện 8 vùng trí thông minh của trẻ. Ứng dụng áp dụng chương trình “5 in 1” theo tiêu chuẩn giáo dục trẻ thế kỷ 21, bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Toán, Kỹ năng xã hội, Thể chất. “Dino đi học” là ứng dụng hiếm hoi tại Việt Nam dạy trẻ bộ môn Kỹ năng xã hội, là bộ kỹ năng quan trọng của công dân thế kỷ 21.

“Dino đi học” áp dụng phương pháp giảng dạy thông minh, linh hoạt với mô hình 5E: Khơi gợi => Thực hành=> Áp dụng => Mở rộng => Đánh giá, nhằm tạo nên những trải nghiệm học sáng tạo, thông qua kho nội dung về truyện tranh, trò chơi, thơ, vè và bài hát. Ví dụ với môn Tiếng Anh, để trẻ có thể học từ bộ từ vựng về chủ đề động vật hoang dã, Dino đã đưa ra hoạt động học với bài bát “Take me out to the zoo”. Khi trẻ được nghe hát, ngân nga theo bài hát, khả năng phát âm và ghi nhớ từ vựng của trẻ phát triển nhanh chóng. Điều này cũng rất phù hợp với những trẻ có vùng trí thông minh âm nhạc nổi trội.

Dino cũng sử dụng phương pháp Blended Learning, mang lại hiệu quả học tập vượt trội với phương pháp học tập online trên các thiết bị công nghệ và học offline trực tiếp truyền thống.

Ngoài ra, “Dino đi học” cũng là ứng dụng có kho đề thi thử vào lớp 1 theo chuẩn của Bộ GD&ĐT, hệ thống báo cáo kết quả học tập thông minh giúp con cải thiện kỹ năng tập trung và khả năng hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo chi tiết giúp cha mẹ dễ dàng đồng hành cùng con. Bên cạnh đó, hệ thống phần thưởng sẽ tạo động lực cho trẻ trải nghiệm mỗi ngày: sau mỗi hoạt động học, trẻ sẽ được quy đổi kết quả học tập qua trò chơi sang số lượng táo và xu, để trẻ có thể tự mua đồ dùng, trang phục để sáng tạo nhân vật Dino cho riêng mình, hoặc tự xây dựng một thành phố nơi mà trẻ được tự do sáng tạo những công trình các em cảm thấy thích thú.

