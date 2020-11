Phòng Y tế UBND quận Ba Đình (Hà Nội) vừa có báo cáo kết quả kiểm tra tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục sau khi tiếp nhận phản ánh bữa ăn của học sinh trường này có giòi.

Theo kết luận, tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND quận Ba Đình xác định nhà trường đã có hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể, thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản suất ăn sẵn, thực phẩm dùng ngay không bảo đảm vệ sinh; gây ô nhiễm đối với thực phẩm.

Sau khi xem hình ảnh do nhà trường cung cấp, Đoàn kiểm tra liên ngành nhận định: Trong khay đựng xuất cơm trưa của học sinh ngày 23/11 có 1 con ấu trùng.

Đoàn kiểm tra liên ngành đang tham mưu UBND quận Ba Đình ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Trường Tiểu học, THCS, THPT Thực nghiệm theo quy định hiện hành.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục - nơi xảy ra sự việc.

Theo báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành về kết quả kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm, nhà trường xuất trình được hợp đồng ký với Công ty CP dịch vụ Quốc Tế Hà Thành cung cấp suất ăn cho học sinh; thời gian kết thúc hợp đồng là ngày 31/1/2021.

Theo đó, công ty này chịu trách nghiệm cung cấp suất ăn trưa (nấu sẵn) ngoài nhà trường tại thôn Hậu Dương, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Công ty này trước đó có đủ giấy phép hoạt động và giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐKATTP do Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố cấp, có hồ sơ pháp lý đầy đủ. Có 29 người trực tiếp tham gia chia xuất ăn tại trường và đều có giấy khám sức khỏe theo quy định còn hiệu lực, có xác nhận tập huấn xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Xuất trình đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc thực phẩm theo quy định.

Về quy trình, Công ty CP dịch vụ Quốc Tế Hà Thành gửi thực đơn ăn trưa hàng tháng cho nhà trường. Suất ăn nấu sẵn được cung cấp gồm: Bữa ăn trưa cho học sinh cấp THCS và bữa ăn trưa, bữa phụ cho cấp Tiểu học. Hàng ngày, công ty chia thức ăn ra các khay inox, đậy nắp nhựa và xếp vào các thùng đựng thức ăn. Các thùng được đưa lên xe chuyên dụng chở thức ăn và vận chuyển đến trường vào lúc 10h30. Nhân viên y tế nhà trường tiến hành lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Tại trường, các nhân viên công ty vận chuyển thùng chuyên dụng để đựng xuất ăn lên từng lớp và cùng giáo viên tiến hành việc phân chia cơm, canh phục vụ học sinh ăn tại lớp.

Hiện, đoàn kiểm tra đã đề nghị nhà trường tiếp tục giám sát, theo dõi diễn biến tình hình; nếu có học sinh xuất hiện dấu hiệu rối loạn tiêu hóa kịp thời thông tin, báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định.

Sau khi sự việc xảy ra, Trường Tiểu học, THCS, THPT Thực nghiệm đã chủ động tiến hành việc dừng hợp đồng với nhà cung cấp là Công ty CP dịch vụ Quốc Tế Hà Thành và thực hiện việc tổ chức lại bếp ăn tại nhà trường.

Nhà trường cũng đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình theo dõi sức khỏe các học sinh trong trường từ ngày 23/11 đến nay. Từ ngày 23-26/11, trường khẳng định không tiếp nhận thông tin có học sinh bị hiện tượng đau bụng, rối loạn tiêu hóa hay mắc bệnh đường tiêu hóa.

Thanh Hùng