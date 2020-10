Trước 4.000 sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, ca sĩ Thủy Tiên gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng hoạt động thiện nguyện của mình, đặc biệt đã quyên góp ủng hộ miền Trung bị lũ lụt.

Tối 23/10, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Lễ khai giảng có hơn 4.000 tân sinh viên đại diện cho hơn 8.500 tân sinh viên của trường.

Điều đặc biệt, buổi lễ có sự góp mặt của ca sĩ Thủy Tiên, người vừa kêu gọi được hơn 100 tỷ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Sau bài hát đầu tiên ca sĩ Thủy Tiên đã chia sẻ chân thật về sự xuất hiện của mình: “Trước khi đi diễn Tiên cũng hơi lo và có nói với trợ lý không biết về có hát nổi không hay. Tiên năn nỉ cho mình hủy show vì hôm qua vẫn ngơ ngơ như trên trời rớt xuống”- nữ ca sĩ thật thà.

Ca sĩ Thủy Tiên nhận hoa cảm ơn từ Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (Ảnh:IUH)

Trải lòng về hoạt động thiện nguyện ca sĩ Thủy Tiên cho hay: “Tiên cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng Tiên trong thời gian vừa qua, sẽ cố gắng làm hết sức để không phụ lòng mong mỏi của mọi người”- nữ ca sĩ nói.

Sự xuất hiện và chia sẻ của Thủy Tiên được 4.000 sinh viên chào đón nồng nhiệt.

Tiến sĩ Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nhắn nhủ tới các tân sinh viên đang bước vào một môi trường học tập với những nội dung, hình thức học tập mới, đòi hỏi mỗi em phải xây dựng cho mình phương pháp phù hợp, chủ động, sáng tạo mới có thể hoàn thành nhiệm vụ và đạt kết quả như mong muốn.

“Cuộc đời sinh viên là đẹp nhất, nhưng cũng có nhiều khó khăn thử thách, cũng như nhiều cám dỗ đang chờ đợi các em ở phía trước. Vì vậy ngay từ bây giờ các em hãy trang bị cho mình khả năng thích ứng cao, sẵn sàng đối diện với những thay đổi, thậm chí những biến cố trong cuộc đời và tìm cách giải quyết chúng”- ông Hải nhắn nhủ.

Năm học 2020-2021, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tuyển được 8.500 sinh viên, đạt tỷ lệ 105% chỉ tiêu đặt ra với điểm chuẩn các ngành từ 18 đến 24,5 điểm.

Thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Khánh An đến từ Trường THPT Nghi Lộc 2, Nghệ An. Khánh An được nhà trường khen thưởng 5 triệu đồng và 1 máy tính xách tay trị giá 16 triệu đồng.

Lê Huyền