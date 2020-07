ShanghaiRanking Consultancy là tổ chức nghiên cứu và tư vấn giáo dục đại học độc lập, xếp hạng tự động và bắt đầu công bố các bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới với tên gọi phổ biến là Academic Ranking of World Universities (ARWU) từ năm 2009. Các bảng xếp hạng của tổ chức ShanghaiRanking Consultancy đều là các bảng xếp hạng tự động, trong đó các dữ liệu xếp hạng được thu thập từ các nguồn độc lập do bên thứ ba cung cấp mà không sử dụng dữ liệu do các cơ sở giáo dục được xếp hạng cung cấp. Đối với bảng xếp hạng đại học thế giới theo lĩnh vực, các chỉ số đánh giá đều là các chỉ số liên quan tới nghiên cứu khoa học (số lượng, chất lượng bài báo, chất lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học, …).