Là em của chủ nhóm lớp, nữ sinh 19 tuổi thường xuyên được chị nhờ trông coi trẻ. Tại cơ quan công an, nữ sinh này thừa nhận đã dùng khăn vải nhét vào miệng và giữ chân tay cháu N khi cháu bé khóc.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình, ngày 28-6, chị Bùi Thị Ng. (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Trung, xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) làm đơn tố cáo gửi đến Công an thành phố Thái Bình về việc con trai là cháu H.N.N (sinh năm 2020) bị bạo hành khi theo học tại Lớp mầm non độc lập Sao Việt .

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Bình đã triệu tập Lê Thị L (sinh năm 2002, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), Lê Thị Hương G. (sinh năm 1988, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, là chủ Lớp mầm non độc lập Sao Việt), Tạ Duy H. (sinh năm 1983, chồng G.) và chị V.D.L (sinh năm 2003, ở xã Tân Học, huyện Thái Thụy), giáo viên Lớp mầm non độc lập Sao Việt đồng thời là người cung cấp thông tin, clip cho mẹ cháu N.

Tại cơ quan Công an, Lê Thị L đã khai nhận ngày 6/4/2021, do cháu N khóc nhiều, cô gái này đã dùng khăn vải nhét vào miệng và giữ chân tay cháu N, không cho cháu khóc tiếp. Là em ruột của chủ nhóm lớp, L. thường xuyên giúp chị việc trông coi trẻ.

Lớp mầm non độc lập Sao Việt hoạt động từ tháng 7/2019 tại số nhà 56 đường Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình với diện tích 85 m2, chia 2 tầng, gồm 2 phòng học (diện tích 30m2/phòng), 2 nhà vệ sinh.

Tháng 10-2019, cơ sở giáo dục này bị yêu cầu dừng hoạt động do chưa hoàn thiện một số thủ tục hành chính, điều kiện cơ sở vật chất theo quy định.

Sau khi khắc phục, ngày 3/7/2020, Lớp mầm non độc lập Sao Việt được cho hoạt đông với 3 giáo viên đứng lớp.

Nguyễn Thu Hằng

