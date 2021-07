Với việc giành được 3 điểm 10 ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Võ Thị Kim Anh (học sinh lớp 12 Toán 1 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) không chỉ trở thành thủ khoa khối B mà còn là thủ khoa toàn quốc năm nay.

Cụ thể, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Kim Anh đạt tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển khối B (Toán, Hóa học, Sinh học) là 30 với 3 điểm 10 tuyệt đối. Với kết quả này, em cũng là thủ khoa duy nhất đạt được tổng điểm 30 nếu xét theo các tổ hợp xét tuyển.

Điểm thi các môn thi khác của Kim Anh cũng rất tốt. Cụ thể, điểm thi môn Vật lý là 7,25 điểm, điểm trung bình của bài thi Khoa học Tự nhiên đạt 9,08 điểm. Điểm thi môn tiếng Anh của em cũng đạt 8,6 điểm.

Võ Thị Kim Anh (học sinh lớp 12 Toán 1 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) không chỉ là thủ khoa khối B mà còn là thủ khoa toàn quốc năm nay với 3 điểm 10 tuyệt đối. Ảnh: NVCC

Trở thành thủ khoa với 3 điểm 10, nhưng nữ sinh Hà Tĩnh nói không quá bất ngờ.

Lý giải về điều này, Kim Anh cho hay, sau khi thi về, em đã ước tính được số điểm của mình, thậm chí em cũng nghĩ nếu không có gì sai sót thì có thể trở thành thủ khoa của năm nay.

“Trở thành thủ khoa 30 điểm của khối B và toàn quốc em cũng cảm thấy vui và hạnh phúc”.

Tuy nhiên, cô bạn cũng thừa nhận số điểm mình đạt được một phần cũng do may mắn. Bởi 1-2 câu trong đề thi Toán em còn chút lưỡng lự, chưa quá chắc chắn, tuy nhiên rất may phán đoán của em vẫn chính xác. Hai bài thi môn Hóa học và Sinh học, Kim Anh xử lý được một cách trọn vẹn trong khả năng của mình.

Kim Anh nhận tin trở thành thủ khoa sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi vào 0h sáng ngày 26/7. Ảnh: NVCC

Kim Anh cho hay, để có được kết quả này, một phần cũng nhờ việc em chuẩn bị một tâm lý thoải mái, ổn định trước ngày thi.

“Thậm chí những hôm đi thi chính thức em còn bình tĩnh hơn cả những lần thi thử. Em nghĩ đây cũng là yếu tố quan trọng giúp các bài thi của em có được kết quả tốt nhất”.

Tuy nhiên, việc ôn luyện chắc kiến thức là không thể thiếu.

Thực tế, trong các kỳ thi thử do Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tổ chức trước đó, Kim Anh cũng đều có điểm số vào top 3 của lớp chuyên Toán.

Cô bạn cũng có thành tích học tập xuất sắc trong 3 năm học THPT, từng 2 lần giành giải Nhì ở kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh lớp 10 và lớp 12.

Kim Anh (hàng đầu, thứ tư từ trái qua) cùng các thành viên lớp 12 Toán 1 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Nói về cách học, Kim Anh chia sẻ em không có bí quyết đặc biệt. Thay vào đó, em tập trung cao độ cho việc nghe giảng trên lớp và tìm cách tự bổ sung kiến thức, hỏi thầy cô thêm với những kiến thức chưa thật sự chắc chắn. Khi về nhà, em dành nhiều thời gian để làm thêm bài tập, mở rộng thêm kiến thức.

Kim Anh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian học tập hợp lý để luôn có thể đi ngủ trước 12 giờ đêm.

Do là học sinh khối chuyên Toán nên Kim Anh cũng học môn này tốt nhất. Môn mà em thấy yếu nhất trong 3 môn của tổ hợp xét tuyển theo khối B là Sinh học.

“Tuy vậy, em nghĩ Toán là môn mà kiến thức nặng nhất trong 3 môn nên dành thời gian cho nó nhiều nhất. Sinh học là môn em dành ít thời gian nhất. Rất may cuối cùng cả 3 môn em đều đạt điểm 10” - Kim Anh nói.

Kim Anh cho hay, em quyết tâm cao trong việc học tập vì ở trong một môi trường mà ý thức học của các bạn rất cao. Ở đầu năm học lớp 12, do đang trong giai đoạn ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều bài kiểm tra ở lớp của Kim Anh đạt kết quả không tốt. Do đó, nữ sinh bắt đầu lo lắng và 'lao đầu' vào học.

“Nhìn các bạn trong lớp em học rất tốt nên em tự nhủ phải cố gắng để không thua kém bạn bè. Thấy các bạn nỗ lực học, mình cũng quyết tâm”, Kim Anh kể.

Sau những giờ học căng thẳng, thời gian rảnh rỗi, Kim Anh có sở thích xem phim và đọc truyện tranh, truyện trinh thám.

Với kết quả này, Kim Anh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội.

“Giai đoạn này, chứng kiến những cố gắng, nỗ lực và cả sự hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ để chống lại dịch bệnh Covid-19, em càng thêm yêu nghề này và vững tin với mơ ước được giúp người, giúp đời”, Kim Anh nói.

Thanh Hùng

Bảy thí sinh Nghệ An trong top 10 khối C toàn quốc Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021, có 2 thí sinh đạt mức 29,25 điểm tính theo tổ hợp các môn thi của khối C là Văn - Sử - Địa.

Tìm đại học phù hợp sau khi biết điểm thi tốt nghiệp 2021 Ngay sau khi biết điểm thi, thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn đại học các năm trên Báo VietNamNet để tìm trường phù hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 Sau đây là phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do Bộ GD-ĐT công bố.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021 Theo quy chế được Bộ GD-ĐT đưa ra, kết quả bài thi tốt nghiệp THPT sẽ chiếm 70% điểm xét tốt nghiệp.