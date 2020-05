Trong khi một số địa phương như Hà Nội và TP.HCM xếp lịch trở lại trường của học sinh tiểu học và mầm non vào giữa và cuối tháng 5 thì tại một số địa phương, những học sinh bé ngày 4/5 đã tới trường.

Cùng với các anh chị lớp lớn, hôm nay học sinh tiểu học và mầm non của Thanh Hóa cũng đã đi học trở lại. Các em rất hào hứng đến trường sau những ngày nghỉ dài.

Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, các trường đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và ngành y.

Trường Mầm non Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) hướng dẫn học sinh giữ khoảng cách khi vào lớp

Cô Vũ Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), cho biết nhà trường đã thực hiện tốt các công tác chuẩn bị. Đặc biệt, nhà trường còn vẽ các hình tròn khoảng cách 2m để các em đến trường xếp hàng đo thân nhiệt, đồng thời có hướng dẫn khoảng cách khi vào lớp.

Tại Quảng Nam, hơn 344.000 học sinh các cấp học trong toàn tỉnh, cùng hàng nghìn sinh viên, học viên các trường ĐH, CĐ… trên địa bàn tỉnh đi học trở lại.

Sáng nay, hơn 344.000 học sinh các cấp học trong toàn tỉnh Quảng Nam đi học trở lại

Thầy Phạm Văn Diệu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP Tam Kỳ) cho hay, nhà trường tổ chức cho thân nhiệt cho học sinh, giáo viên trước khi vào trường. Ngoài ra, nhà trường chuẩn bị nguồn nước, xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn tại các cổng ra vào, ở các lớp học cho giáo viên và học sinh.

“Nhà trường thực hiện giãn cách tối đa nhất có thể, bố trí ghế ngồi học trên lớp cũng đảm bảo khoảng cách. Việc chào cờ đầu tuần thực hiện tại lớp chứ không tập trung toàn trường”, thầy Diệu thông tin.

Cũng theo thầy Diệu, nhà trường tổ chức dạy học buổi sáng rồi cho học sinh trở về nhà. Thay vì phải dạy học cả ngày, học sinh ở lại trường như trước kia.

Hơn 523.000 học sinh các trường mầm non và tiểu học của Nghệ An đi học trở lại trong ngày hôm nay. Để đảm bảo an toàn, các trường học đã khử khuẩn, thực hiện giãn cách và xây dựng nội quy phòng chống dịch.

Thầy Lê Đình Nho – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Đức (TP Vinh), cho biết trong 2 ngày cuối tuần, các thầy cô giáo đã vệ sinh, tẩy trùng trường lớp, bố trí nước sát khuẩn, xà phòng tại các hành lang để học sinh rửa tay.

Ngoài ra, nhà trường cũng kê thêm bàn ghế trong lớp học để học sinh ngồi cách nhau 1m. Học sinh đi học được chia làm 2 ca sáng - chiều, lớp cách lớp nhằm đảm bảo giãn cách.

Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Sơn (TP Vinh) kê thêm bàn ghế cho học sinh, đảm bảo giãn cách 1m. Học sinh cũng thực hiện đeo khẩu trang trong suốt giờ học

Để đảm bảo an toàn, nhà trường không tổ chức chào cờ đầu tuần như mọi khi. Thay vào đó, cô giáo sẽ dành 15 phút hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đúng cách trước khi vào học và sau giờ ra chơi.

Trong quá trình học tập, nếu học sinh, giáo viên nào có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đến cơ sở y tế để thăm khám.

Thầy Nho khuyến cáo các phụ huynh nên chuận bị khẩu trang, bình nước và lọ dung dịch sát khuẩn để con mang đến trường. Đưa đón con đúng giờ, đậu xe cách cổng trường 10 mét và không vào trường khi không có việc cần thiết.

Học sinh Trường Mầm non Hồng Sơn ngồi cách xa nhau, đeo khẩu trang trong lớp học

Theo kế hoạch, các trường học ở Nghệ An sẽ hoàn thành thời gian học vào 3/7. Từ đó đến ngày 15/7 sẽ học tiếp các nội dung chưa hoàn thành (nếu có), đồng thời ôn tập, hệ thống kiến thức đã học từ đầu năm.

Các trường sẽ phối hợp với phụ huynh, học sinh áp dụng các hình thức dạy học khác như giao phiếu bài tập, trao đổi nhóm Zalo, Facebook, dạy học trực tuyến... một số nội dung bài học, môn học chưa hoàn thành trên lớp khi cần thiết.

Học sinh tiểu học ở Đăk Nông cũng đã trở lại trường

Hàng chục nghìn học sinh các cấp tại Tây Nguyên đi học trở lại. Do nghỉ học thời gian dài nên các học sinh bậc mầm non đặc biệt được chú trọng. Trước ngày đi học trở lại, giáo viên đã chủ động liên hệ với phụ huynh nắm tình hình các em để có sự chuẩn bị hợp lý.

Anh T.Q.T (phụ huynh có con học tại Trường Mầm non 10/3, TP Buôn Ma Thuột), cho biết khá lo lắng khi cho con đi học trở lai, dù dịch đã được kiểm soát.

“Gia đình thường xuyên dặn dò con đi học phải rửa tay sạch sẽ, nghe theo cô giáo chỉ dẫn để phòng dịch. Tuy có lo lắng nhưng khi đưa con đến trường, thấy công tác phòng dịch của các giáo viên rất tốt nên tôi cũng an tâm hơn” - anh T. chia sẻ.

Bà Mai Thị Hồng Hà, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột cho biết, trước khi học sinh đi học trở lại, đơn vị đã chủ động mời hiệu trưởng các trường để triển khai một số nội dung mang tính chất định hướng về chương trình đi học lại, cập nhật những văn bản của Bộ GD-ĐT trong việc giảm tải phân bổ thời khóa biểu và bố trí giáo viên cho phù hợp và khoa học.

Học sinh trường mầm non cũng được bố trí ngồi giãn cách

“Công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại được các trường triển khai theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt chú trọng ở các cấp học nhỏ như Mầm non, Tiểu học. Các giáo viên và đội ngũ y tế nhà trường phải chủ động trong việc cùng ngành thực hiện phòng chống dịch bệnh cho học sinh”, bà Hà cho hay.

Cũng theo bà Hà, để đảm bảo phòng dịch cho học sinh, các trường bố trí không quá 30 em/lớp, chia đôi lớp học để học lệch buổi, các trường bán trú tạm dừng một tuần để có kế hoạch triển khai phù hợp.

Cô giáo hướng dẫn các bé cách phòng chống dịch trong buổi đầu trở lại trường

Bên cạnh đó, việc thiếu nhiều giáo viên ở các bậc học cũng là một trong những khó khăn khi áp dụng chia đôi lớp học. Phòng GD-ĐT cũng lưu ý các giáo viên không làm việc quá 6 tiết/ngày ảnh hưởng sức khỏe và sẽ sớm có điều chỉnh phù hợp.

Lê Dương - Lê Bằng - Duy Tuấn - Trùng Dương