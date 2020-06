Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là lực lượng công an sẽ có mặt ngay trong phòng in sao đề thi.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Hướng dẫn Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Các mốc thời gian cần lưu ý

Theo hướng dẫn này, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ từ nay đến ngày 30/6.

Chậm nhất ngày 23/7, các đơn vị đăng ký dự thi thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

Hạn chót ngày 1/8, đơn vị đăng ký dự thi phải hoàn thành việc in và trả giấy báo dự thi cho thí sinh.

Những năm trước, công an chỉ có mặt ở vòng 2 và 3 in sao đề thi (Ảnh: Lê Huyền)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra chính thức trong 2 ngày 9 và 10/8. Chiều ngày 8/8, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ được các Hội đồng thi công bố vào ngày 27/8. Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ sẽ được các Sở GD-ĐT thực hiện và hoàn thành chậm nhất vào 30/8, để chậm nhất ngày 4/9 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, học bạ và các loại giấy chứng nhận khác cho thí sinh.

Những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký xét tuyển từ ngày 27/8. Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 23/9.

Lực lượng công an có mặt trong phòng in sao đề thi

Để tăng cường công tác an ninh và bảo mật đề thi, theo hướng dẫn, lực lượng công an sẽ có mặt ngay trong vòng 1 – vòng in sao đề thi.

Đây là điểm mới của năm nay, bởi trước đây, lực lượng này chỉ ở vòng 2 - vòng bảo vệ trong và vòng 3 - vòng bảo vệ ngoài.

Theo quy định, khu vực in sao đề thi là một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Khu vực in sao đề thi phải nghiêm túc thực hiện cách ly theo 3 vòng độc lập, người không có trách nhiệm tuyệt đối không được vào.

Trong khu vực này không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ 1 điện thoại cố định có loa ngoài đặt tại vòng 2 được công an kiểm soát liên tục 24 giờ/ngày. Mọi cuộc liên lạc đều phải bật loa ngoài, phải ghi biên bản hoặc ghi âm.

Những người làm việc trong khu vực in sao đề thi chỉ được hoạt động trong phạm vi không gian cho phép, theo đúng chức trách nhiệm vụ được giao.

Lê Huyền