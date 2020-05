- Nếu như các năm trước, 50% cán bộ coi thi là giảng viên, chuyên viên các phòng, ban của trường đại học, cao đẳng thì năm nay, lực lượng này sẽ "vắng bóng" trong các khâu từ coi thi đến chấm thi.

Đây là một trong số những nội dung được nêu trong dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo dự thảo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ giao cho UBND các tỉnh, thành phố chủ trì. Trưởng ban sẽ là lãnh đạo UBND tỉnh. Các Phó Trưởng ban sẽ là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT; Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Mỗi tỉnh sẽ tổ chức một Hội đồng thi do Sở GD-ĐT chủ trì để tổ chức thi cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Mỗi hội đồng thi có các điểm để tổ chức khâu coi thi trong kỳ thi.

Như vậy, các trường đại học đã rút khỏi mọi khâu của kỳ thi này. Trách nhiệm coi thi, chấm thi tự luận và trắc nghiệm năm nay hoàn toàn thuộc về địa phương.

Trường đại học “vắng bóng” trong các khâu coi, chấm thi tốt nghiệp THPT

Cụ thể, đối với việc coi thi, thành phần sẽ bao gồm trưởng ban; phó trưởng ban; lãnh đạo một số phòng thuộc Sở GD-ĐT và hiệu trưởng trường phổ thông; ủy viên, thư ký là lãnh đạo, chuyên viên các phòng của Sở GD-ĐT, lãnh đạo và giáo viên trường phổ thông.

Tương tự, thành viên của các ban chấm thi tự luận và trắc nghiệm đều là các lãnh đạo, cán bộ của Sở GD-ĐT và các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Phòng chấm bài thi trắc nghiệm, tự luận có các thiết bị đảm bảo an toàn, có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24/24; có công an bảo vệ, giám sát liên tục. Khi đóng, mở phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi và tủ, thùng hoặc các vật dụng đựng bài thi phải có sự chứng kiến của công an, thanh tra và ghi nhật ký đầy đủ.

Dự thảo cũng quy định, mỗi tổ chấm thi có tổ trưởng và cán bộ chấm thi là giáo viên đã và đang trực tiếp giảng dạy môn học đúng với bài thi tự luận được chấm ở trường phổ thông, ban làm phách của hội đồng sẽ không được tham gia chấm thi tự luận.

Ở bài thi tự luận, tổ chấm kiểm tra thực hiện chấm kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 5% số lượng bài thi tự luận

Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định thành lập Hội đồng chấm thẩm định để chấm thẩm định toàn bộ hoặc một phần số bài thi hoặc kiểm tra kết quả phúc khảo của một hoặc một số Hội đồng thi.

Thúy Nga