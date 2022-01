Cho học sinh lớp 10, 11 trở lại học trực tiếp nhưng Trường THPT Thành Nhân (quận Tân Phú, TP.HCM) yêu cầu các em phải có giấy xác nhận âm tính mới được tới trường.

Sáng nay, hơn 680.000 học sinh của TP.HCM bắt đầu quay trở lại trường học trực tiếp sau hơn 7 tháng ở nhà học trực tuyến vì dịch Covid-19.

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống Covid-19 tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống... trên địa bàn thành phố. Nếu cơ sở giáo dục đạt 8-10 tiêu chí thành phần - mức độ an toàn cao thì cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp.

680 nghìn học sinh TP.HCM trở lại trường học trực tiếp trong sáng ngày hôm nay. Ảnh: Thanh Tùng

Hầu hết học sinh ở độ tuổi học lớp 10, 11 ở TP.HCM đã được tiêm hai mũi, tức là đã có thể đến trường học tập.

Vì vậy, việc Trường THPT Thành Nhân yêu cầu học sinh phải có xét nghiệm âm tính mới được đi học lại đã gây thắc mắc.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Đình Độ - Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân - cho biết nhà trường đã thành lập tổ an toàn Covid-19, có phương án tổ chức dạy học được quận phê duyệt. Ông Độ cho biết việc này nhà trường mới đề nghị với phụ huynh trong cuộc họp trước khi học sinh trở lại trường.

"Các trường không tổ chức nội trú thì việc cho học sinh đi học lại dễ hơn nhiều. Nhưng vì là trường nội trú nên bắt buộc chúng tôi phải làm rất chặt chẽ, nên mới yêu cầu học sinh có xét nghiệm âm tính.

Trước khi cho học sinh đến trường trở lại, chúng tôi đã khảo sát ý kiến và họp trực tuyến với khoảng 900 phụ huynh của khối 10 và 11. Chúng tôi lấy ý kiến về đề nghị phải có giấy xét nghiệm âm tính. Trong buổi họp, hầu hết phụ huynh đồng ý, chỉ có 1 phụ huynh không đồng tình. Và ý kiến không đồng tình này cũng đã bị các phụ huynh khác phản đối.

Nhà trường cũng không hề bắt buộc hay giới thiệu phụ huynh địa điểm xét nghiệm cụ thể nào, mà miễn sao học sinh có giấy âm tính của cơ quan y tế để trường đảm bảo an toàn cho tất cả các em trong môi trường học tập, sinh hoạt chung".

Ông Độ cũng cho biết nhờ có đề nghị làm xét nghiệm mà đã phát hiện ra hai học sinh là F0.

“Rất may mắn là đã phát hiện được những trường hợp này trước ngày các em vào trường” - ông Độ chia sẻ.

"Ngày hôm nay, tỉ lệ học sinh lớp 10,11 vào trường học đạt rất cao, có thể nói là 99% chỉ trừ 2 trường hợp học sinh là F0 vừa phát hiện và một số học sinh là F0 từ trước".

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân, nhà trường đã đề nghị phụ huynh từ nay đến dịp nghỉ Tết âm lịch sẽ không đón học sinh về nhà vào ngày chủ nhật như trước đây để tránh việc các em khi ra ngoài có thể lại mang mầm bệnh vào trường.

"Chúng tôi cũng mong phụ huynh hạn chế thăm con trực tiếp, vì hiện tại các phương tiện liên lạc đã rất thuận tiện. Phụ huynh cũng đồng tình với đề nghị này. Các phụ huynh vẫn có thể gửi thêm đồ dùng, đồ ăn..., chúng tôi sẽ khử khuẩn rồi chuyển cho các con.

Về giáo viên, tất cả những giáo viên nội trú của trường sẽ không ra ngoài cho đến lúc học sinh nghỉ Tết. Những giáo viên bộ môn sẽ làm test nhanh 3-5 ngày/ lần. Chúng tôi cũng đã có đầy đủ phương án xử lý nếu như có F0 xuất hiện trong trường học, nhưng cũng hy vọng khi đã làm chặt chẽ thì sẽ không phát sinh những tình huống xấu" - ông Độ chia sẻ thêm.

Ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM - cho biết học sinh đã tiêm hai mũi, tức là đã có thẻ xanh Covid-19 là được đến trường học tập. Còn các trường nội trú đảm bảo an toàn theo quy định nội trú của bộ tiêu chí an toàn, tức là nhà trường phải tính toán phương án, phương thức tổ chức để ban chỉ đạo của quận, huyện, địa phương đó thẩm định, phê duyệt. Hiện nay không có văn bản nào chỉ đạo phải có giấy âm tính mới được vào trường lớp nội trú. Công tác phòng chống dịch, xét nghiệm là kết hợp giữa y tế và giáo dục chứ không có hướng dẫn riêng lẻ.

Phương Chi - Lê Huyền