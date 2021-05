VinCommerce bắt tay Lazada, VinMart+ hợp tác với Phúc Long là hai thông tin nổi bật được Masan Group công bố chỉ trong vòng một tuần, cho thấy bước tiến của tập đoàn này trong hành trình hiện thực hóa nền tảng Tiêu dùng - Bán lẻ Point of Life.

Nhóm các nhà đầu tư trong đó có Tập đoàn Alibaba và Baring Private Equity Asia đã rót 400 triệu USD để mua 5,5% cổ phần của Công ty The CrownX. Theo thỏa thuận này, VinCommerce (VCM) sẽ trở thành nhà bán lẻ nhu yếu phẩm hàng đầu trên Lazada - sàn thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á của Alibaba. Qua đó, người tiêu dùng Việt Nam sẽ được phục vụ hàng hóa đáp ứng tiêu chí “Tươi ngon thượng hạng” dù mua sắm tại kênh online hay siêu thị/cửa hàng.

Ngay sau khi The CrownX nhận nguồn vốn khủng từ các nhà đầu tư ngoại, Công ty TNHH The Sherpa, thành viên của Tập đoàn Masan đã mua lại 20% vốn Phúc Long Heritage - công ty sở hữu thương hiệu Phúc Long với giá 15 triệu USD. Theo thỏa thuận giữa hai bên, VinCommerce hợp tác với Phúc Long triển khai mô hình ki-ốt Phúc Long tại các cửa hàng VinMart+. VinMart/VinMart+ từ mô hình bán lẻ nhu yếu phẩm đang và sẽ được tích hợp thêm nhiều tiện ích nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Phúc Long - mảnh ghép cần có trong nền tảng Point of Life

Tại Đại hội đồng Cổ đông của Tập đoàn Masan diễn ra đầu tháng 4/2021, ông Danny Le - Tổng Giám đốc Masan Group đã chia sẻ lộ trình chiến lược xây dựng nền tảng Point of Life. Với việc hiện đại hóa kênh bán lẻ truyền thống, đẩy mạnh thương mại tích hợp từ offline đến online giữa bán lẻ hiện đại và các nền tảng thương mại điện tử, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ tài chính trên khắp Việt Nam, Masan đặt mục tiêu phục vụ 30-50 triệu người tiêu dùng trên một nền tảng “tất cả trong một”, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. The CrownX được xem là chương đầu tiên trong hành trình Point of Life mà Masan đang xây dựng.

Masan Group là cái tên đình đám trên thị trường M&A. Trong lịch sử phát triển, Masan thường mở rộng hệ sinh thái của mình qua các thương vụ mua bán - sáp nhập. Từ VinaCafe Biên Hòa, nước khoáng Vĩnh Hảo, Bia Sư Tử Trắng, hệ thống bán lẻ VinCommerce hay hãng sản xuất bột giặt NET…

Tiếp tục sử dụng bước đi quen thuộc, Masan bắt tay cùng Phúc Long để dần hoàn thiện các mảnh ghép trong chiến lược phát triển hệ sinh thái tiêu dùng Point of Life. Chuỗi đồ uống Phúc Long với kinh nghiệm hơn 50 năm, sở hữu hệ thống 82 cửa hàng tại các thành phố lớn cùng lượng khách hàng đông đảo là những người sành trà và cà phê.

VinCommerce hợp tác với Phúc Long triển khai mô hình ki-ốt tại các cửa hàng VinMart+. Phúc Long sẽ kết hợp với 2.200 điểm bán VinMart+ hiện tại và 10.000 điểm bán trong 5 năm tới. Masan ước tính sẽ mang về cho cả hai bên lượng khách hàng khoảng 10 triệu người. Với kết quả thử nghiệm thành công của 4 ki-ốt Phúc Long tại TP.HCM trong 3 tháng qua, Masan và Phúc Long đặt mục tiêu sẽ xây dựng 1.000 ki-ốt Phúc Long trong 18-24 tháng tiếp theo. Theo thỏa thuận hợp tác này, ki-ốt Phúc Long sẽ chia sẻ 20% doanh thu với cửa hàng VinMart+. Masan kỳ vọng, ki-ốt Phúc Long sẽ góp phần tăng biên lợi nhuận của toàn hệ thống cửa hàng VinMart+ hơn 4% so với mức hiện tại.

Sức mạnh cộng hưởng từ những thương hiệu Việt

Nếu như Phúc Long là nhân tố giúp Masan thực thi chiến lược phát triển hệ sinh thái tiêu dùng Point of Life, ngược lại, Masan hứa hẹn mang đến cho chuỗi bán lẻ trà và cà phê này sự phát triển vượt bậc. Với hơn 2.300 cửa hàng VinMart+ trên toàn quốc, Phúc Long sẽ sở hữu cơ hội mở rộng thêm hàng nghìn điểm bán mới, tại những vị trí đẹp.

Hiện nay, tổng tiêu thụ trà và cà phê tại Việt Nam ước tính là 2,3 tỷ USD và dự kiến tăng trưởng hơn 10% mỗi năm. Trong đó, chuỗi cửa hàng bán lẻ trà và cà phê có thương hiệu chỉ chiếm 25% bao gồm các thương hiệu lớn như Highlands Coffee (trên 300 cửa hàng), The Coffee House (trên 150 cửa hàng) và Starbucks (trên 70 cửa hàng). Lĩnh vực F&B đang trong giai đoạn cạnh tranh ngày một gay gắt, khoản tiền 15 triệu USD đầu tư từ Masan Group sẽ là động lực cần thiết để Phúc Long bứt phá tạo đột biến so với giai đoạn phát triển trước đây.

Ông Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc VinCommerce cho biết, “VinMart+ và Phúc Long tự hào là 2 thương hiệu mạnh của Việt Nam kết hợp sức mạnh với nhau để phục vụ cho việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người tiêu dùng Việt Nam.

Với mục tiêu cung cấp các sản phẩm thiết yếu đáp ứng tiêu chí “Tươi ngon thượng hạng”, chúng tôi tin tưởng sẽ biến mỗi cửa hàng VinMart+ trở thành biểu tượng phong cách sống mới và hiện đại, là điểm đến cho mọi lứa tuổi từ các bạn trẻ đến các cô chị nội trợ trên khắp Việt Nam. Đồng thời, hợp tác này cũng giúp thực thi chiến lược phát triển hệ sinh thái tiêu dùng Point of Life mà Masan đang hướng tới”.

Vĩnh Phú