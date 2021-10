Theo kế hoạch kiểm toán năm 2021, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán 190 cuộc (181 cuộc theo KHKT đầu năm; 17 cuộc bổ sung; 08 cuộc giảm), dự kiến tổ chức thành 211 đoàn kiểm toán. Đến 30/9/2021, toàn ngành đã triển khai 146/211 đoàn, kết thúc 108 đoàn (đạt 51% kế hoạch), phát hành 88 BCKT, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Do dịch Covid-19, đến 30/8/2021 có 37 đoàn phải dừng kiểm toán, đến nay các đoàn đã tiếp tục triển khai kiểm toán (tại những địa phương đã kiểm soát được dịch Covid-19 và có văn bản đề nghị KTNN tiếp tục kiểm toán. Đối với các cuộc kiểm toán không thực hiện được trong năm 2021 do tác động của dịch Covid-19, một số cuộc sẽ chuyển sang năm 2022. Tuy nhiên, riêng các cuộc kiểm toán chuyên đề y tế không chuyển tiếp.