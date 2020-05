Hiện Tổng thầu Trung Quốc mới chỉ có 4/100 nhân sự có mặt tại Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch vận hành thử toàn hệ thống và bàn giao, khai thác dự án.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt (QLDA), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) - cho biết: Tổng số có hơn 100 chuyên gia, nhân sự của Tổng thầu EPC Trung Quốc làm việc tại dự án nhưng đến nay mới có 4 nhân sự đang ở Việt Nam.

“Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay các nhân sự của Tổng thầu, Tư vấn giám sát (TVGS), Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống (Tư vấn ACT) vẫn chưa thể sang Việt Nam tiếp tục thực hiện dự án” - lãnh đạo Ban QLDA Đường sắt nói và thông tin về khó khăn trong các thủ tục cấp visa, vận chuyển đưa đón nhân sự, cách ly phòng chống dịch bệnh liên quan đến chính sách của các quốc gia khác nhau.

Theo lãnh đạo Ban QLDA, đối với nhân sự của Tổng thầu Trung Quốc, TVGS, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương cho phép nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại dự án.

“Sau khi UBND TP.Hà Nội có văn bản chấp thuận danh sách nhân sự của Tổng thầu, TVGS sang Việt Nam, Cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ thực hiện thủ tục cấp Visa cho các nhân sự của Tổng thầu, TVGS. Dự kiến công tác này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5/2020” - lãnh đạo Ban QLDA Đường sắt cho hay.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa biết khi nào mới có thể tiếp tục thi công do thiếu nhân sự Tổng thầu Trung Quốc (ảnh: Toàn Vũ)

Đối với nhân sự của Tư vấn ACT, do hạn chế chuyến bay từ Pháp sang Việt Nam cũng như yêu cầu giãn cách xã hội tại Pháp, Tư vấn chưa xác định được chính xác thời điểm sang Việt Nam tiếp tục thực hiện công tác đánh giá an toàn hệ thống.

Về khối lượng, tiến độ dự án, hiện đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Các công việc còn lại chủ yếu là hoàn thiện hiện trường, mỹ quan, chỉnh sửa 1 số thiết bị để chuẩn bị cho vận hành thử toàn hệ thống; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ hoàn công để phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao dự án.

“Sau khi các nhân sự của Tổng thầu, TVGS sang Việt Nam và thực hiện công tác cách ly theo quy định, các bên sẽ tiến hành công tác nghiệm thu các chuyên ngành, tiến hành công tác vận hành thử toàn hệ thống, thực hiện diễn tập các tình huống an toàn; đồng thời Tư vấn ACT sẽ tiến hành công tác đánh giá an toàn hệ thống, dự kiến công tác này sẽ thực hiện trong vòng 3 tháng. Trên cơ sở kết quả vận hành thử, báo cáo đánh giá an toàn hệ thống, các bên sẽ xem xét, tiến hành công tác nghiệm thu để bàn giao Dự án” - lãnh đạo Ban QLDA Đường sắt cho biết.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư dự án, khó khăn vướng mắc lớn nhất hiện nay chính trong giai đoạn hiện nay là việc sớm đưa được các chuyên gia sang Việt Nam tiếp tục thực hiện dự án.

“Đặc biệt, với việc Tư vấn ACT chưa xác định được thời gian sang Việt Nam, sẽ dẫn đến khó khăn trong việc xác định thời gian thực hiện công tác vận hành thử, cấp chứng nhận an toàn và thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao dự án” - lãnh đạo Ban QLDA thông tin.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu được thực hiện từ tháng 10/2011, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng bằng vốn vay ODA của Trung Quốc theo Hiệp định khung ký ngày 30/5/2008 giữa hai Chính phủ Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng thầu EPC là Công ty TNHH Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc và TVGS thi công là Công ty TNHH GSXD Viện nghiên cứu thiết kế công trình đường sắt Bắc Kinh.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017 nhưng “lỡ hẹn” và phải lùi thời hạn vận hành sang năm 2018, tiếp đó lại xin gia hạn tới tháng 4/2019, nhưng do Tổng thầu không thực hiện đúng cam kết nên tới nay tuyến đường sắt này vẫn không thể đưa vào khai thác.

Hồi tháng 1/2020, Tổng thầu EPC và TVGS đã cho các nhân sự thực hiện Dự án về Trung Quốc để nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, dự kiến sẽ trở lại Việt Nam tiếp tục làm việc để hoàn thành Dự án từ ngày 1/2/2020. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc nên nước này không cho công dân xuất cảnh, Việt Nam cũng đã “đóng cửa” đường bay.

