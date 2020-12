Giá thuê đất khu công nghiệp tăng vọt Báo cáo mới đây của CBRE Việt Nam cho thấy, giá chào thuê đất công nghiệp đã vọt tăng 20-30% so với quý III/2019. CBRE ghi nhận giá thuê của một số khu công nghiệp tại Hải Phòng, Bắc Ninh và Hải Dương tăng từ 20% đến 30% so với năm trước. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cho biết: "Tôi nghe nhiều phản ánh việc giá thuê đất tăng cao, trong đó đang có xu thế giá thuê đất cho công nghiệp tăng lên. Thực ra điều này cũng theo nhu cầu thị trường, nhưng nếu quản lý không tốt sẽ làm kém môi trường đầu tư. Chúng ta đang cần nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia dự án mới, hoặc đầu tư vào khu công nghiệp, nhất là khi Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp". Muốn ổn định sản xuất, thu hút đầu tư nước ngoài cũng như khu vực trong nước tốt hơn, mặt bằng giá đất công nghiệp phải khá ổn định. Giá đất công nghiệp phải quản lý rất khác, không quản lý như đất ở được. Nhà nước nên có can thiệp nào đó để bình ổn giá, tất nhiên không phải bằng cách yêu cầu nhà đầu tư bán theo mức giá nào đó, bởi đây là vấn đề mang tính thị trường. Các nhà đầu tư cũng là các doanh nghiệp. “Chúng ta đang mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài từ Mỹ, EU, phải cải thiện tốt môi trường đầu tư, từ nguồn nhân lực, hạ tầng cho đến giá thuê đất. Những nơi nào tạo ra giá đất ảo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu hút đầu tư, vì nhà đầu tư sẽ lựa chọn nơi khác”, ông Nguyễn Văn Toàn cảnh báo. Theo các chuyên gia, việc bảng giá đất ở các địa phương tăng cao cũng là một trong những lý do đẩy giá đất tăng cao, trong đó có đất dành cho công nghiệp. Điều này khiến các nhà đầu tư phải xem lại kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư của mình vì có thể thua lỗ. Do vậy, việc đưa ra những bảng giá đất như Tây Ninh đang làm cần phải tiến hành thận trọng hơn và tính toán đến tác động đến môi trường đầu tư của địa phương.