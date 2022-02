Tháng 1/2022, kim ngạch xuất khẩu qua cảng TP.HCM ước đạt 3,75 tỷ USD (tăng 6,5% so với cùng kỳ); nhập khẩu ước đạt 4,51 tỷ USD (tăng 5,96%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước 73.514 tỷ đồng (tăng 5,1% so với tháng trước). Hai lĩnh vực trước đây bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 là hệ thống bán lẻ hàng hóa và du lịch lữ hành thì đang tăng trưởng rất khá (bán lẻ hàng hóa tăng 7,1% và du lịch lữ hành tăng 8%). Đăng ký thành lập mới DN tăng, giải thể giảm và DN hoạt động trở lại có xu hướng tăng. Các DN bổ sung vốn trong tháng 1/2022 của ngành bán buôn, bán lẻ và công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 56,7% trong tổng số các DN bổ sung tăng vốn trong tháng.