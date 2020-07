UBND tỉnh Nghệ An đề nghị bổ sung hai dự án điện mặt trời nổi vào quy hoạch phát triển điện lực. Đây là hai dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn đầu tiên của tỉnh này.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương cho biết hai dự án Nghệ An muốn được bổ sung vào quy hoạch là điện mặt trời nổi hồ Vực Mấu và điện mặt trời hồ Khe Gỗ ở huyện Quỳnh Lưu.

Dự án điện mặt trời nổi hồ Vực Mấu có công suất lắp đặt là 200 MWp, vốn đầu tư dự kiến là hơn 3.100 tỷ đồng, còn điện mặt trời hồ Khe Gỗ có công suất 250 MWp với vốn đầu tư gần 3.500 tỷ đồng.

Cả hai dự án đều dự kiến giá bán điện cho Tập đoàn điện lực Việt Nam là 7,09 cent/kWh (tương đương hơn 1.600 đồng/kWh). Thời gian hoàn vốn dự án hồ Vực Mấu dự kiến là 14 năm, còn dự án hồ Khe Gỗ là 17 năm.

Điện mặt trời nổi đang là xu thế ở Việt Nam. Ảnh minh họa

Đây được xem là mức giá khá thấp so với vùng có bức xạ trung bình như Nghệ An. Vì thế, Bộ Công Thương lưu ý: Hai dự án điện mặt trời này dự kiến thực hiện thí điểm cơ chế đấu thầu giá điện. Do đó, Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính khả thi của dự án đối với mức giá theo tính toán, tuân thủ kết quả thực hiện cơ chế đấu thầu thí điểm về giá điện được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và các quy định liên quan khác tại thời điểm vận hành nhà máy.

Theo góp ý của Cục điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), việc phát triển các dự án điện mặt trời nổi trên mặt hồ hiện đang là xu hướng mới trên thế giới nói chung cũng như tại Việt Nam nói riêng. Các dự án điện mặt trời nổi có lợi thế về mặt kinh tế và quy trình triển khai thực hiện so với dự án điện mặt trời trên mặt đất như tiết kiệm được diện tích đất đai, chi phí giải phóng mặt bằng,...

Tuy nhiên, các dự án này cần được xem xét, đánh giá kỹ tác động môi trường, giải pháp thi công xây dựng để không gây ô nhiễm lòng hồ, ảnh hưởng đến chất lượng nước, hệ sinh thái lòng hồ cũng như an toàn công trình.

Với hai dự án này, Cục Điều tiết điện lực băn khoăn khi tiềm năng bức xạ điện mặt trời tại địa điểm đề xuất xây dựng chỉ là 3,88 kWh/m2/ngày. Đây là mức tương đối thấp so với tiềm năng bức xạ trung bình tại Nghệ An (4,04/kWh/m2/ngày) cũng như các khu vực có tiềm năng phát triển điện mặt trời khác tren cả nước.

Do đó, Cục Điều tiết điện lực đề nghị xem xét, tính toán kỹ hiệu quả đầu tư, phát triển dự án.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến nay tỉnh Nghệ An chưa có nguồn năng lượng tái tạo tập trung nào được đề xuất bổ sung vào quy hoạch và triển khai đầu tư. Các dự án kể trên là các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn đầu tiên được đề xuất bổ sung vào quy hoạch.

Lương Bằng