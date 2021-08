Xin thí điểm “người lao động đi làm từ nhà” Chi hội Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao TP.HCM (SBA) mới đây kiến nghị thí điểm cho người lao động đi làm từ nhà. Thời gian thí điểm trong 14 ngày, từ 16-30/8. Đối tượng áp dụng là người lao động có tay nghề cao và vị trí cốt cán trong quy trình sản xuất của nhà máy. Đây là những lao động đã được tiêm vắc xin mũi 1 thuộc Công ty Intel Products Việt Nam (IPV) và Công ty Datalogic Việt Nam. DN sẽ lên danh sách người lao động tham gia thí điểm và thông báo cụ thể phương án cho Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) trước khi thực hiện, số lượng không quá 300. Việc thí điểm bắt đầu các nhóm nhỏ từ 20-30 người, tối đa là 100 người. Người lao động phải ký cam kết chỉ di chuyển giữa hai điểm trên, tuân thủ 5K cũng như các yêu cầu phòng, chống dịch của địa phương khi ở nhà; đồng thời ký cam kết những người sống chung (nếu có) không rời khỏi nơi cư trú trong suốt thời gian người lao động đó tham gia thí điểm và họ cũng được xét nghiệm tại nhà. Người lao động phải cài ứng dụng do SHTP chỉ định để có thể kiểm tra lộ trình đi lại theo cam kết. Các DN tham gia thí điểm cam kết thực hiện các biện pháp phòng dịch, đảm bảo phương án đưa rước người lao động an toàn, hiệu quả, có xe công ty đến đón trả người lao động tại nhà hoặc điểm đón gần nhất. Duy trì xét nghiệm 2 lần/5 ngày đầu tiên, sau đó 2 lần/7 ngày ở tuần tiếp theo. Đối với các lao động thí điểm “đi làm từ nhà”, sẽ có khu vực làm việc riêng trong 2 tuần đầu, sau đó mới làm việc chung với các nhóm còn lại. Phương án này vẫn được phép tiếp tục cho dù DN có phát hiện ca dương tính, với tỷ lệ thấp hơn 10% tổng số người lao động làm thí điểm. Hai công ty trên phải thực hiện báo cáo hàng ngày về nhóm lao động thí điểm và thực hiện xét nghiệm di động cho toàn bộ thành viên gia đình người lao động 1 lần/tuần, do DN chi trả.