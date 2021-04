Giá vàng hôm nay 16/4 trên thị trường quốc tế tăng mạnh do đồng USD sụt giảm và giá dầu tăng mạnh, trong khi các thị trường chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều.

Giá vàng thế giới

Đêm 15/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.757 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.757 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 15/4 cao hơn khoảng 15,5% (236 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 49,8 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 5,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 15/4.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng mạnh do đồng USD sụt giảm và giá dầu tăng mạnh, trong khi các thị trường chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều.

Đồng bạc xanh suy yếu nhanh sau bài phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với định hướng ngân hàng trung ương này sẵn sàng để lạm phát tăng cao hơn đang hỗ trợ cho giá vàng.

Đồng USD có xu hướng giảm khá rõ ràng trong thời gian gần đây. Sự hồi phục kinh tế Mỹ và nỗi lo lạm phát gia tăng đang gây áp lực lên đồng tiền này.

Vàng tăng giá bất chấp chứng khoán Mỹ và châu Âu đều đang ở đỉnh cao lịch sử. Nền kinh tế Mỹ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Vàng tăng trong bối cảnh doanh số bán lẻ trong tháng 3 của Mỹ tăng mạnh, tăng 9,8% so với tháng trước, cao hơn nhiều so với dự báo và so với mức giảm 2,7% trong tháng 2.

Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng vọt trong bối cảnh nước Mỹ triển khai gói kích thích kinh tế 1,9 nghìn tỷ USD. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục được duy trì mở cửa (sau Covid-19) và thời tiết tại quốc gia này tốt đẹp lên.

Căng thẳng Mỹ-Nga gia tăng. Nga cảnh báo đáp trả bất kỳ biện pháp trừng phạt nào của Mỹ nhắm vào Nga. Tình hình xung quanh Ukraine vẫn căng thẳng, bất chấp các thông tin cho biết Mỹ đã hủy bỏ triển khai 2 trong số các tàu chiến của nước này tới Biển Đen.

Dự báo giá vàng

Dù hồi phục, trong ngắn hạn, vàng vẫn được đánh giá là đang bị mắc kẹt trong phạm vi giao dịch nhất định và chỉ có thể phá vỡ tình trạng này nếu giá vàng vượt ngưỡng 1.765 USD/ounce .

Về dài hạn, vàng vẫn được dự báo tăng giá do lạm phát tăng.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 15/4 đa số các cửa hàng vàng tại Hà Nội giữ giá vàng 9999 không thay đổi nhiều ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Kết thúc phiên giao dịch 15/4, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC khu vực Hà Nội ở mức: 54,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 54,93 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,32 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Sài Gòn, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 54,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 54,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,33 triệu đồng/lượng (bán ra).

V. Minh