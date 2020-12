Năm 2020 đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với nỗ lực cao, cách làm sáng tạo, hiệu quả, Bắc Ninh vẫn đạt nhiều thành tựu, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế- xã hội.

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh cho thấy, kinh tế Bắc Ninh hội nhập quốc tế sâu rộng đã đạt tốc độ tăng trưởng 1% trong bối cảnh kinh tế thế giới rơi vào suy thoái; quy mô GRDP tiếp tục được mở rộng, ước 204,6 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 7 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người ước 144,2 triệu đồng gấp 2,1 lần bình quân cả nước.

Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) - nơi thu hút nhiều doanh nghiệp FDI

Đặc biệt, thực hiện chủ trương thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững các khu, cụm công nghiệp, tận dụng cơ hội “vàng” đón làn sóng mới những dòng vốn FDI chất lượng; UBND tỉnh đã quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn giãn cách xã hội, Bắc Ninh vẫn thu hút được 860 triệu USD nguồn vốn FDI. Tính đến cuối năm, toàn tỉnh có 1.607 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 19,77 tỷ USD. Ngoài ra, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 của tỉnh ước 1,120 triệu tỷ đồng, tăng 1,2% so với năm 2019; xuất khẩu hàng hóa ước 35,072 tỷ USD, tăng 3%; nhập khẩu 31,520 tỷ USD, tăng 12,3%. Thu ngân sách Nhà nước ước 28.785 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước 23.535 tỷ đồng, đạt 103,4% dự toán.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng vị trí 4/63 tỉnh, thành phố (tăng 11 bậc, với điểm số cao nhất sau 8 năm); chỉ số cải cách hành chính công (PAR INDEX) đứng vị trí thứ 18/63 (tăng 5 bậc); chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) đứng thứ 6/63 (tăng 5 bậc).

Bắc Ninh hoàn thành chương trình nông thôn mới, vượt 40% so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020, 100% số xã trên địa bàn toàn tỉnh (94/94 xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 8/8 huyện, thị xã, thành phố đủ điều kiện, đạt chuẩn nông thôn mới.

TP. Bắc Ninhlộng lẫy về đêm

Lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh phát triển toàn diện, chú trọng công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVIII của Đảng. Bắc Ninh đứng thứ nhất về chất lượng giải, thứ 2 về tỷ lệ học sinh đạt giải so với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 01 học sinh dự thi Olympic Vật lý quốc tế (đoạt Huy chương Đồng); thể thao đạt thành tích cao có vận động viên giành vé chính thức tham dự Olympic, vận động viên phá kỷ lục thế giới.

Tập trung cao cho công tác nội chính, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đôn đốc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người, tồn đọng kéo dài, vượt cấp quá hạn; thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quân sự địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng đô thị thông minh, từng bước xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững và thực hiện lộ trình xây dựng Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Đình Sơn