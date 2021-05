Là vật tư cơ điện có chức năng bảo vệ dây dẫn điện tránh được các tác động bên ngoài, ống thép luồn dây điện EMT Cát Vạn Lợi được sử dụng phổ biến tại nhiều công trình nhờ đạt chứng nhận hợp chuẩn UL 797.

Tiết kiệm chi phí với lợi thế sản xuất trực tiếp tại Việt Nam

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, công xưởng thế giới từ Trung Quốc. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, so với cùng kỳ năm 2020, lượng sắt, thép từ Trung Quốc nhập về Việt Nam tăng hơn 1,13 triệu tấn và giá sắt, thép tăng hơn 2 triệu đồng/tấn.

Nhiều doanh nghiệp xây dựng gặp khó khăn do chi phí bị đội lên, nhiều nhà thầu được dự báo mất lãi do phụ thuộc vào nguyên liệu và giá đàm phán với chủ đầu tư. Thậm chí có doanh nghiệp đứng trước rủi ro phá sản do không thể gánh được mức tăng liên tục của giá sắt, thép trên thị trường hiện nay.

Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi (CVL), việc chủ động trong nguồn cung nguyên vật liệu giúp mang lại nhiều lợi thế hơn. Với khát vọng thay thế hàng nhập khẩu, doanh nghiệp đã chủ động đầu tư sản xuất và nỗ lực nghiên cứu nhằm phát triển sản phẩm một cách tốt nhất.

Đại diện CVL cho hay, công ty hiện nằm trong top những doanh nghiệp có thị phần nổi bật về sản xuất vật tư cơ điện tại Việt Nam. Các sản phẩm ống thép luồn dây điện và phụ kiện CVL dần chiếm được sự tin tưởng của các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu và kỹ sư cơ điện trong nước. Thêm vào đó, sản phẩm vật tư cơ điện của CVL được sản xuất trực tiếp tại Việt Nam nên có giá thành tốt, phù hợp với khả năng tài chính của nhà thầu xây dựng, có thể thay thế dần hàng nhập khẩu từ các nước trong khu vực.

Song, theo ông Lê Mai Hữu Lâm - Tổng Giám đốc công ty Cát Vạn Lợi chia sẻ “Khó khăn nhất để giữ thị trường, giữ khách hàng là phải đảm bảo ổn định nguồn nguyên vật liệu, khi mỗi thị trường đều có tiêu chuẩn riêng. Do đó, người sản xuất phải tuân thủ các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt để có nguyên liệu tốt, làm ra sản phẩm tốt thì mới được thị trường chấp nhận”.

Sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn an toàn UL 797

Quá trình sản xuất ống thép luồn dây điện EMT CVL của nhà máy CVL được giám sát nghiêm ngặt theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 từ khâu vật tư thép đầu vào - quy trình sản xuất - đóng gói. Ngoài ra, ống luồn dây điện EMT còn được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert) thuộc Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng cấp chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn An Toàn của Underwriters Laboratory - UL (UL 797).

Theo đại diện CVL, ống thép luồn dây điện EMT có nhiều ưu điểm nổi trội như khả năng chống cháy lan truyền và không tạo khói độc khi có hỏa hoạn xảy ra, đáp ứng yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2020/BXD, QCVN 16:2019/BXD có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Do đó, ống luồn dây điện EMT có thể dễ dàng lắp nổi, đi ngầm bên trong bê tông hoặc chôn dưới đất trong hệ thống cơ điện PCCC.

Đại điện CVL chia sẻ thêm: “Do ống thép luồn dây điện EMT đã được cấp chứng nhận là sản phẩm đạt hợp chuẩn UL 797 nên sẽ góp phần giúp cho công trình dễ dàng được nghiệm thu sau khi thi công”.

Sử dụng ống thép luồn dây điện EMT là giải pháp phù hợp cho các công trình dân dụng, chung cư, trung tâm thương mại do ống có độ bền cao, sử dụng lâu dài lên đến 50 năm, giúp tiết kiệm chi phí thay thế. Đồng thời, đây cũng là sản phẩm quan trọng, không thể thiếu trong hệ thống cơ điện M&E.

Các công trình, dự án trọng điểm sử dụng ống thép luồn dây điện mà CVL cung cấp như: tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tổ hợp Hóa dầu miền Nam - Long Sơn, nhà máy Bayer (Đồng Nai), nhà kho vận Mapletree (Bình Dương), nhà máy thực phẩm Dân Ôn (Bình Dương), Trung tâm dữ liệu CMC (quận 7).

Cùng với định hướng phát triển bền vững, CVL đang từng bước xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu, hướng tới mục tiêu doanh nghiệp có uy tín về sản phẩm vật tư cơ điện và dịch vụ với chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, KCN Cơ khí ô tô TP.HCM, Hòa Phú, Củ Chi VPGD: 61, đường số 7, KDC Cityland, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM Website: www.catvanloi.com. ĐT: (028) 2253 3939 Chăm sóc khách hàng: 1900-5555-49. Email: baogia@catvanloi.com

Lệ Thanh