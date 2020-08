Ngân hàng Quân đội (MB) vừa cho ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế MB Priority Visa Platinum. Chiếc thẻ được xem là một sản phẩm xứng tầm, khẳng định đẳng cấp dành riêng cho khách hàng khách hàng ưu tiên của MB.

Cụ thể, chủ thẻ tín dụng quốc tế MB Priority Visa Platinum sẽ được trải nghiệm dịch vụ thảm đỏ và phục vụ ưu tiên nhanh nhất trong không gian sang trọng, đẳng cấp và riêng biệt tại các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của MB trên toàn quốc. Với thông điệp “No Fee X3”, chủ thẻ MB Priority Visa Platinum sẽ được miễn phí trọn đời các loại phí như: phí phát hành, phí thường niên và phí sử dụng phòng chờ sân bay hạng thương gia (chặng bay quốc nội). Khi giao dịch tại nước ngoài hay mua sắm online bằng ngoại tệ qua thẻ, chủ thẻ còn được tặng 50% phí chuyển đổi ngoại tệ.

Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thông thái, du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm các dịch vụ cao cấp, khác biệt của khách hàng, MB dành tặng nhiều ưu đãi độc quyền cho chủ thẻ MB Priority Visa Platinum - đúng với slogan “Enrich your life”. Với mọi giao dịch chi tiêu qua thẻ, chủ thẻ được tích lũy điểm loyalty gấp 3 lần so với thẻ thông thường. Bên cạnh đó, khi đạt tích lũy chi tiêu, chủ thẻ có thể chơi golf miễn phí tại hệ thống 54 sân golf, nghỉ dưỡng tại hệ thống resort/khách sạn sang trọng. Đặc biệt, khi đạt điều kiện tích lũy chi tiêu theo kỳ, chủ thẻ còn được tặng thẻ Accor Plus với mức ưu đãi giảm đến 50% giá phòng tại hơn 1100 khách sạn, 1400 nhà hàng trên hơn 20 quốc gia.

Bên cạnh các đặc quyền ưu đãi, chủ thẻ tín dụng MB Priority Visa Platinum còn được trải nghiệm công nghệ thanh toán thẻ contactless hiện đại bậc nhất hiện nay. Nếu như việc thanh toán bằng tiền mặt mất khoảng 3 phút để thực hiện, giao dịch thẻ thông thường mất khoảng 1 phút thì với công nghệ thanh toán contactless của MB Visa Priority, chủ thẻ chỉ mất khoảng 1 giây để thực hiện giao dịch. Ngoài ra, không thể không kể đến tính năng xác thực giao dịch trực tuyến 3D Secure bảo mật và an toàn khi thực hiện giao dịch online của thẻ.

Với sự khác biệt và đẳng cấp vượt trội, MB Priorirty Visa Platinum hứa hẹn tạo ra một “cơn sốt” cho thị trường ngay từ khi được ra mắt. Để được hỗ trợ tốt nhất, khách hàng liên hệ Dịch vụ ngân hàng ưu tiên của MB thông qua số điện thoại: 024 2204 88 99 hoặc truy cập: www.mbbank.con.vn.

Xuân Thạch