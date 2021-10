Hiện nay, với thủ đoạn cho vay qua mạng xã hội đơn giản, không cần giấy tờ kèm theo và giả danh cơ quan chức năng để đe dọa đã làm nhiều người sập bẫy.

Người ít thì mất vài chục triệu, người nhiều thì mất đến vài trăm triệu đồng. Đây không phải là thủ đoạn mới nhưng vì cả tin đã nhiều trường hợp bị sập bẫy các thủ đoạn lừa đảo này.

Quá trình lướt facebook, 1 phụ nữ ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi thấy App MG Gredit thông báo cho vay với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, không cần thế chấp hoặc phải thực hiện các thủ tục giấy tờ cần thiết gì. Giữa lúc đang cần tiền để giải quyết việc cá nhân nên chị đã đăng ký vay 50 triệu đồng, chỉ cần cung cấp số điện thoại, số CMND vào đường link. Sau đăng ký, có một đối tượng liên lạc với chị giới thiệu là nhân viên nơi chị vừa đăng ký vay tiền. Yêu cầu chị gửi 3 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp với mục đích để làm thủ tục.

Sau khi gửi tiền, trong tài khoản cá nhân hiển thị số tiền cần vay nhưng không rút được. Chị đã liên lạc lại thì nhân viên yêu cầu gửi thêm 15 triệu đồng để rút tiền. Rồi liên tiếp với thủ đoạn như thế, nạn nhân đã gửi tiền thêm nhiều lần cho đối tượng.

Khi biết mình bị lừa, người phụ nữ này đã đến Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi trình báo vụ việc.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ngãi cũng đã nhận đơn tố cáo của 1 cá nhân ở phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, có một đối tượng giả danh Công an gọi điện nói rằng chị có liên quan đến vụ 1 xe tô gây tai nạn bỏ trốn, trong xe có giấy CMND của chị nếu chị không thuê xe ô tô thì ai đó đã lấy giấy CMND của chị để thuê xe. Vì giấy CMND của mình bị mất vào năm 2007 nên chị đã tin tưởng. Sau đó, đối tượng liên tục gọi điện và thông báo giấy CMND của chị liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia, Công an chuẩn bị bắt chị, mức án có thể là 7 năm tù. Sau đó, đối tượng giả danh đề nghị giúp đỡ chị và cho chị gặp nhiều đối tượng giả danh cấp cao qua điện thoại. Buộc nạn nhân phải thực hiện 8 lần chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp, với gần 400 triệu đồng.

Ngoài 2 thủ đoạn trên, một số đối tượng lừa đảo còn dùng thủ đoạn cho vay qua mạng xã hội không cần thế chấp. Sau đó, đối tượng yêu cầu gửi tiền nếu không sẽ gửi tin nhắn đến tất cả người thân, bạn bè và đồng nghiệp của người vay. Hay thủ đoạn nhắn tin zalo, facebook thông báo việc trúng thưởng tiền mặt, xe máy SH; giả danh người nước ngoài để kết bạn làm quen, tặng quà có giá trị, sau đó có nhân viên tự xưng là nhân viên sân bay, bưu điện gọi đến yêu cầu nộp một số tiền lớn là phí để nhận quà. Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã bị sập bẫy lừa đảo, thậm chí còn có người lâm cảnh trắng tay. Cơ quan Công an tiếp tục đề nghị người dân cần cảnh giác với thủ đoạn này.

(Theo ANTV)