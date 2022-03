Với nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng lừa đảo đã lôi kéo nhiều người đầu tư tài chính trên không gian mạng với hứa hẹn nhận "lãi khủng".

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an đánh sập 45 website lừa đảo đầu tư tài chính nhận lãi khủng trên không gian mạng, ban đầu xác định số bị hại lên đến hàng nghìn người.

Cái gọi là sàn đầu tư tài chính "vuonlanrongnghe.net", tự quảng cáo là cho lợi nhuận lên đến hàng trăm phần trăm, người chơi chỉ cần tham gia là có thể thu về hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Người không chơi, chỉ cần vào online điểm danh cũng được hưởng lợi nhuận.

"Chúng tôi vào điểm danh được 5.000, nên nó cuốn hút. Nhưng khi chúng tôi tham gia nhiều tiền thì không rút được tiền như đã cam kết", người tham gia mô hình cho hay.

Lần theo những chứng cứ, hàng chục trinh sát Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chia thành các mũi tấn công, bắt giữ 4 đối tượng cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Nghệ An do đối tượng Mạc Văn Lai cầm đầu. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận là đã lập lên các website nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mạc Văn Lai - Đối tượng chủ mưu đường dây lừa đảo khai nhận: "Nếu khách hàng đầu tư nhỏ tôi sẽ trả sau 24 giờ. Còn nếu khách hàng lớn đầu tư 10 ngày đổ lại là tôi dừng không trả lãi cho khách hàng nữa. Để lấy lòng tin của khách hàng, tôi sử dụng tài khoản ngân hàng của tôi, sau đó chuyển tiếp sang ngân hàng khác của tôi".

Sàn đầu tư tài chính "vuonlanrongnghe.net", tự quảng cáo là cho lợi nhuận lên đến hàng trăm phần trăm.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 2 năm nay, nhóm đối tượng đã thành lập 45 website với nội dung đầu tư tài chính, trong đó có nhiều trang kết nối với hệ thống MT4, MT5 với cam kết lãi suất từ 15 - 30%/ tháng để lừa đảo hơn 1.600 người dân trên khắp cả nước, để chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng

Thượng tá Đinh Ngọc Văn - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Ninh nhận định: "Khi tham gia đầu tư mở tài khoản đăng ký trong trang web, người đầu tư sẽ nhìn thấy lợi nhuận của mình gia tăng. Tuy nhiên, sau đó người đầu tư sẽ không thể rút được tiền vốn và lãi về. Nhóm đối tượng duy trì hoạt động mỗi trang trong một thời gian, sau đó xóa trang chặn liên lạc của người đầuu tư để chiếm đoạt tài sản, rồi lại lập trang web mới để tiếp tục hoạt động lừa đảo".

Để rút tiền và che giấu nguồn tiền, các đối tượng đã sử dụng 12 điện thoại cùng nhiều máy tính khác nhau, thực hiện truy cập vào các app banking, Vi Momo, sử dụng 24 tài khoản Viettelpay và thực hiện các hợp đồng kinh tế. Hiện công an đã xác định được 3,6 tỷ đồng tại 5 tài khoản lừa đảo.

(Theo VTV)