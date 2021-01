Giá bitcoin (BTC) lần đầu tiên tăng vượt qua 33.000 đô la vào tối thứ Bảy (giờ Việt Nam), vài giờ sau khi cắt ngang qua mức 30.000 đô la mạnh mẽ như một 'thanh kiếm ánh sáng'.

Khi giá của đồng tiền điện tử hàng đầu vượt qua mốc 30.000 đô la lần đầu tiên - điều mà nó đã phải vật lộn để thực hiện trong vài ngày qua - nó đã bùng nổ như một quả bóng được thả dưới nước, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 33.136,92 đô la, trước khi giảm xuống 32.024,44 USD, vẫn tăng 9,08% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin 24 giờ qua. Ảnh: Coindesk

Jim Bianco, chiến lược gia vĩ mô nổi tiếng đã tweet: 'Bitcoin làm cho TSLA (Tesla) trông giống như nó đang đứng yên', ngay sau khi tiền điện tử này phá vỡ 30.000 đô la. (dù cho TSLA đã tăng mạnh trong năm 2020)

Mức tăng mới nhất đến hai ngày sau khi bitcoin kết thúc một năm mà trong đó tiền điện tử tăng hơn 300%, với mức tăng gần 50% chỉ trong tháng 12, giống như một tảng đá đang tăng tốc độ xuống dốc, chỉ là theo chiều ngược lại.

Vào ngày 30 tháng 11, bitcoin đã chạm mức cao nhất gần ba năm qua là 19.793 USD. Vào cuối ngày 31 tháng 12, tiền điện tử đã tăng khoảng 10.000 đô la. Thúc đẩy quá trình thiết lập kỷ lục là một câu chuyện ngày càng tăng rằng bitcoin đại diện cho một dạng 'vàng kỹ thuật số', cùng với một loạt các nhà đầu tư tổ chức vào tiền điện tử: Trong số đó: Anthony Scaramucci’s Skybridge Capital (182 triệu đô la vào tháng 12); MassMutual (100 triệu đô la vào tháng 12); và Guggenheim (lên đến 10% trong quỹ vĩ mô 5 tỷ đô la của nó).

Laurent Kssis, giám đốc điều hành tại 21Shares, nói với CoinDesk: “Giá Bitcoin đang được thúc đẩy bởi tiền của các tổ chức và không có đủ nguồn cung.". Các tuyên bố của Kssis được đưa ra bởi thực tế là số lượng các thực thể cá voi (người nắm giữ trên 1000 Bitcoin) đã tăng lên mức cao kỷ lục mới là 1.994 vào thứ Tư tuần trước. Chỉ số này đã tăng hơn 16% vào năm 2020 và 7,3% chỉ trong quý 4.

Hoạt động mua mạnh mẽ trên Coinbase đã đẩy giá Bitcoin lên như thế nào

Hoạt động mua mạnh mẽ trên Coinbase đã đẩy giá Bitcoin lên như thế nào. Ảnh: Cointelegraph

Coinbase đã chứng kiến ​​sự tăng đột biến lớn trong hoạt động của người mua trong đêm khi giá Bitcoin (BTC) vượt qua mức 32.500 đô la vào ngày 2 tháng 1. Các nhà phân tích cho rằng xu hướng này gợi nhớ đến sự tích lũy Bitcoin của MicroStrategy, có thể được thúc đẩy bởi các lệnh mua tổ chức. Kết quả là BTC đã vượt qua 31.000 đô la, đạt mức cao nhất mọi thời đại mới.

Trong 48 giờ qua, Coinbase liên tục có mức phí bảo hiểm cao so với Binance. Có thời điểm, Bitcoin trên sàn giao dịch đắt hơn 100 đô la so với trên Binance.

Khi giá Bitcoin vượt qua 30.000 đô la, phí bảo hiểm đạt mức cao nhất là 350 đô la. Ví dụ: khi Bitcoin được giao dịch ở mức 30.000 đô la trên Binance, BTC có giá là 30.350 đô la trên Coinbase.

Trước cuộc biểu tình, Giám đốc điều hành CryptoQuant Ki Young Ju nói rằng dòng tiền Coinbase thấp gây ra rủi ro cho cuộc biểu tình của Bitcoin. Ông nói rằng dòng tiền ra sẽ phải tăng để BTC tìm thấy động lực mới, điều mà nó đã làm. Đây là điều anh ấy nói trước cuộc biểu tình:

“Chúng tôi đã không có dòng tiền ra từ Coinbase đáng kể kể từ khi có $ 23 nghìn, các mã thông báo được chuyển đang giảm và tỷ lệ dòng vốn cho tất cả các sàn giao dịch đang tăng lên. Vẫn có thể các nhà đầu tư tổ chức sẽ sớm tham gia, nhưng chúng tôi có thể phải đối mặt với sự điều chỉnh nếu nó tiếp tục như thế này.”

Những người mua có giá trị ròng cao sử dụng thị trường OTC để mua hoặc bán một lượng lớn Bitcoin. Do đó, khi các dấu hiệu của giao dịch OTC xuất hiện, Ki cho biết điều này là tích cực đối với BTC. Chỉ hai ngày sau khi dòng tiền ra tăng đột biến, BTC đã vượt qua 30.000 đô la, đạt 31.400 đô la.

Theo Ashwath Balakrishnan, một nhà phân tích tại Delphi Digital, Bitcoin trở nên hấp dẫn hơn khi nó vượt qua mức cao nhất mọi thời đại.

Khi giá Bitcoin dao động ở mức khoảng 4.000 đô la, nguy cơ sụt giảm đáng kể là rất cao, kết hợp với sự không chắc chắn cao về triển vọng trung hạn của BTC.

Do đó, khi Bitcoin tăng vượt ngưỡng 20.000 đô la, tiền điện tử thống trị trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, một câu chuyện phổ biến có thể đẩy giá Bitcoin lên cao hơn là dự đoán rằng các tổ chức có thể đã không mua BTC vào tháng 12 do các vấn đề kế toán tiềm ẩn.

Do đó, một số nhà phân tích nói rằng nhiều tổ chức hơn có thể nhảy vào Bitcoin trong quý đầu tiên của năm 2021. Nếu điều này xảy ra, điều này sẽ được thể hiện rõ qua tài sản đang được quản lý của Grayscale và sự quan tâm mở của thị trường tương lai Bitcoin CME, nó có thể sẽ gây ra một đợt tăng BTC rộng rãi hơn.

Những người đam mê XRP tìm cách đề nghị Nhà Trắng đưa ra quyết định về vụ kiện của SEC với Ripple

Những người đam mê XRP tìm cách đề nghị Nhà Trắng đưa ra quyết định về vụ kiện của SEC với Ripple. Ảnh: Cointelegraph

Khi giá token lao dốc và Ripple chuẩn bị ra tòa, một nhóm những người đam mê XRP đã tập hợp xung quanh một bản kiến ​​nghị có thể buộc Nhà Trắng tuyên bố về vụ kiện SEC gần đây cáo buộc Ripple đã tiến hành một đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký.

Một bản kiến ​​nghị được gửi trên trang web We the People do Nhà Trắng điều hành có tiêu đề “Chúng tôi là nhân dân yêu cầu chính phủ liên bang coi XRP, tiền ảo, một loại tiền tệ”, hiện đã vượt qua 10.000 chữ ký.

Được chính quyền Obama tạo ra vào năm 2011, We the People cho phép người dùng tạo các kiến ​​nghị mà sau khi đạt được 100.000 chữ ký trong vòng 30 ngày, sẽ đưa ra phản hồi chính thức của Nhà Trắng.

Đơn kiện XRP, do “J.W.” tạo ra, kêu gọi SEC “chấm dứt” vụ kiện “phù phiếm” của mình, đề cập đến quyết định của FinCEN trước đó rằng XRP là một loại tiền tệ. Bản kiến ​​nghị cũng đề cập đến vốn hóa thị trường đang suy thoái nhanh chóng của XRP - một sự sụt giảm mà Joshua Frank của TheTIE đã gọi là “sự sụp đổ lớn thứ ba mọi thời đại” - cũng như “hàng trăm nghìn người Mỹ bình thường” đang phải “chịu đựng những tổn hại và thiệt hại không thể bù đắp được. ”

Nỗ lực kiến ​​nghị được đưa ra khi Ripple chuẩn bị cho một hội nghị tiền xét xử vào tháng Hai, lần đầu tiên trong số những gì có thể chứng minh là một quy trình pháp lý dài và gây tranh cãi. Sau khi SEC đệ trình đơn kiện vào ngày 22 tháng 12, số lượng các sàn giao dịch lớn đã hủy niêm yết XRP tiếp tục tăng và Ripple đã đưa ra một tuyên bố khuyến khích các nhà đầu tư và báo chí chờ đợi để nghe câu chuyện của công ty trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.

(Theo Nhà Báo và Công Luận)