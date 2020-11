Ước tính chi phí thuê máy bay mỗi tháng của Vietnam Airlines là 30 triệu USD, với Vietjet là 20 triệu USD.

Con số này được Bộ Tài chính đưa ra tại dự thảo Tờ trình giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

Theo Bộ Tài chính, do tác động của đại dịch Covid-19, thiệt hại của ngành hàng không là rất nghiêm trọng, số lượng khách hàng và số chuyến bay khai thác sụt giảm. Theo báo cáo của Vietnam Airlines, tính đến hết năm 2020, số chuyến bay toàn mạng giảm 32,7 nghìn chuyến, giảm 88,2% so với kế hoạch; khách vận chuyển giảm khoảng 5,67 triệu khách, giảm 89,3% so với kế hoạch.

Ngành hàng không đang trong thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử.

Tính chung 10 tháng năm 2020, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3.803 nghìn lượt người, giảm 73,8% so với cùng kỳ năm trước). Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hàng không cũng phải gia tăng chi phí cố định để duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

Các chi phí cố định bao gồm chi phí thuê máy bay, chi phí đậu đỗ và các chi phí chi thường xuyên khác. Theo báo cáo của các hãng hàng không trong nước, ước tính chi phí thuê máy bay mỗi tháng của Vietnam Airlines là 30 triệu USD, với Vietjet là 20 triệu USD; ước tính chi phí đậu đỗ sân bay mỗi tháng của Vietnam Airlines là 6 tỷ đồng; Vietjet khoảng 3,6 tỷ đồng; Bamboo Airways khoảng 1,24 tỷ đồng).

Doanh thu các hãng hàng không cũng giảm mạnh. Dự kiến trong năm 2020, doanh thu Vietnam Airlines giảm 49,3 nghìn tỷ đồng và mức lỗ lên đến gần 16 nghìn tỷ đồng, dòng tiền của Vietnam Airlines dự kiến sẽ thiếu hụt lũy kế xấp xỉ 17 nghìn tỷ đồng trong năm 2020.

Theo Bộ Tài chính, để hỗ trợ ngành hàng không, việc tiếp tục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít (giảm 900 đồng) đến hết ngày 31/12/2021 là một giải pháp cấp bách, góp phần tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không, góp phần gián tiếp thúc đẩy phát triển một số ngành nghề khác như thương mại, du lịch, dịch vụ,…

Việc giảm thuế này sẽ làm số thu thuế bảo vệ môi trường giảm khoảng 860-960 tỷ đồng/năm.

Lương Bằng