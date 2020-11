Theo các chuyên gia, quá trình chuyển đổi số trong ngành ngân hàng cũng kéo theo số lượng tội phạm công nghệ cao gia tăng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Bộ Công an (A05), từ đầu năm đến nay có khoảng 4.000 vụ tấn công an ninh mạng có chủ đích, sử dụng nhiều thủ đoạn như giả mạo website ngân hàng, đánh cắp tài khoản Facebook nhằm chiếm đoạt tiền. Tổng thiệt hại sơ bộ theo ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Đặc biệt, thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Phó cục trưởng Cục A05 cho biết một ngân hàng bị hacker tấn công, đánh cắp thành công 44 tỷ đồng. Đối tượng này sau đó bị lực lượng công an bắt giữ. Thông tin được ông Giang chia sẻ tại buổi tọa đàm về an ninh bảo mật thông tin trong các hệ thống trọng yếu và lĩnh vực tài chính, ngân hàng ngày 26/11.

Ông Giang đánh giá hệ thống ngân hàng đang đầu tư tương đối tốt cho vấn đề bảo mật. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số, các giao dịch chuyển dần sang hình thức trực tuyến, số lượng tội phạm công nghệ cao cũng gia tăng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Do đó, nếu ngân hàng không có sự đầu tư đúng mức về hệ thống an ninh mạng, giải pháp bảo mật, không phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ gặp phải thách thức về an ninh mạng.

Để phòng chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, lãnh đạo Cục A05 cho biết cơ quan quản lý đang tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý liên quan, các ngân hàng cần phải tăng cường bảo mật, tuyên truyền cho người dân cảnh giác, trình báo ngay lập tức khi gặp sự cố với cơ quan chức năng.

