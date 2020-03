Cầm đầu băng nhóm “xã hội đen” chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 3.600%/năm, Nguyễn Trọng Dương (trú TP Vinh, Nghệ An) đã bị công an bắt giữ.

Ngày 21-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa băng nhóm chuyên cho vay "tín dụng đen" trên địa bàn TP Vinh.

Thời gian vừa qua, người dân TP Vinh phản ánh có một công ty lợi dụng là doanh nghiệp hỗ trợ tài chính để cho vay "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ" từ 4.000 đồng-100.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương mức 144% đến 3.600%/năm.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định công ty tài chính trên do Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh) điều hành.

Nguyễn Trọng Dương trước khi bị bắt - Ảnh: Facebook

Với chiêu bài hỗ trợ tài chính với thủ tục nhanh gọn, không cần tài sản thế chấp nên sau khi phát tờ rơi quảng cáo, sử dụng mạng xã hội đăng tải, nhiều người dân đã tới công ty của Dương vay tiền. Hoạt động dưới trướng của Dương có khoảng 30 đàn em thân tín, đều là dân "xã hội đen”. Khi các nợ đến hạn mà chưa trả tiền, Dương sẽ phái đàn em đến tận nhà đe dọa, uy hiếp và in hình ảnh con nợ lên tờ rơi rồi gửi đến nơi làm việc.

Sau nhiều tháng điều tra, thu thập chứng cứ, lực lượng công an đã tổ chức bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Dương. Khám xét nơi ở, nơi làm việc của ổ nhóm do Dương cầm đầu, cơ quan công an đã thu giữ nhiều chứng cứ quan trọng gồm 31 giấy vay nợ, 5 điện thoại di động, hơn 200 tờ rơi có in hình con nợ, trên 700 triệu đồng tiền mặt và thẻ ngân hàng, trong đó có 300 triệu đồng là tiền Dương thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

(Theo Người lao động)