Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang tiếp tục có những bước đi đột phá mới trong nhiều lĩnh vực nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh ấn tượng và khả năng huy động vốn ngoại hiếm có trên thị trường tài chính.

Tập đoàn Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang vừa công bố thông tin về giao dịch với nhóm các nhà đầu tư nổi danh trên thế giới, bao gồm TPG, Platinum Orchid (thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư Quốc gia Abu Dhabi - ADIA) và SeaTown Master Fund (do công ty con của Temasek Holdings quản lý) cho khoản đầu tư 350 triệu USD vào CTCP The CrownX (TCX).

Đây là vòng huy động vốn cuối cùng vào hệ sinh thái TCX. Với khoản huy động mới này, The CrownX của Masan được định giá lên tới 8,2 tỷ USD, tăng 12% so với vòng gọi vốn trước đó. Tổng cộng, DN bán lẻ này đã huy động được 1,5 tỷ USD kể từ khi thành lập hồi đầu 2020. The CrownX dự kiến sẽ niêm yết quốc tế.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Masan tại The CrownX là 81,4%. Sau hơn 7 năm qua, Masan với tầm nhìn với chiến lược Point of Life, tích hợp offline và online trên toàn quốc. The CrownX sẽ lên trên sàn chứng khoán quốc tế vào năm 2023-2024 với 3 mục tiêu: mở rộng hệ thống; số hóa toàn bộ nền tảng để trở thành công ty tiêu dùng công nghệ; đạt biên lợi nhuận hai chữ số.

Tin chứng khoán ngày 14/12: Dồn dập thu tỷ USD, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang xác lập vị thế mới.

Trong quý III, The CrownX (TCX), nền tảng tiêu dùng bán lẻ của Masan hợp nhất WinCommerce (WCM) và Masan Consumer Holdings (MCH) đạt lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) 9 tháng đầu năm 2021 là 4.774 tỷ đồng, tăng 185,5% so với mức 2.569 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020.

Mảng bán lẻ của Masan có kết quả tăng trưởng khả quan và vượt qua các thách thức như chi phí vận hành tăng, chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng do tác động của các đợt giãn cách xã hội. Đây là một dấu ấn nổi bật khi mà cả Bách Hoá Xanh của Thế giới Di động thua lỗ.

Masan đã bổ sung mảnh ghép mới vào hệ sinh thái tiêu dùng Point of Life (“PoL”) với thương vụ mua lại Công ty CP Mobicast (“Mobicast”), một doanh nghiệp startup trong lĩnh vực mạng di động ảo (“MVNO”). Việc mở rộng sang lĩnh vực viễn thông là cơ sở để Masan số hóa nền tảng hiện nay chủ yếu ở kênh offline, xây dựng chương trình khách hàng thân thiết nhằm mang đến giá trị cho người tiêu dùng trong dài hạn, đồng thời giảm chi phí thu hút khách hàng mới.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của WCM đạt 23.996 tỷ đồng, nằm trong số ít công ty bán lẻ vượt ngưỡng doanh thu tỷ USD của Việt Nam cùng với Thế giới Di động (MWG) và Saigon Coop.

Biến động chỉ số VN-Index.

Trong vài phiên gần đây, dòng tiền lại đổ mạnh vào các cổ phiếu lớn, qua đó giúp chỉ số VN-Index lên gần đỉnh 1500 điểm vừa lập.

Cổ phiếu Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang tăng mạnh trong thời gian gần đây và hiện ở mức cao kỷ lục mọi thời đại. Giá MSN đã lên ngưỡng 157.000 đồng/cp (giá điều chỉnh). Masan có vốn hóa thị trường đạt hơn 184 nghìn tỷ đồng (8 tỷ USD).

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang có tài sản quy từ cổ phiếu trị giá tròn 2 tỷ USD tính đến hết ngày 13/12.

Thê Giới Di Động (MWG) của ông Nguyễn Đức Tài cũng tăng khá mạnh trong vòng một năm qua, từ mức 70.000 đồng/cp lên trên 130.000 đồng/cp như hiện tại. MWG có vốn hóa hơn 96 nghìn tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Tài có khối tài sản quy ra từ cổ phiếu MWG trị giá 9.000 tỷ đồng.

Chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 14/12

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), nhiều cổ phiếu tiếp tục tăng nhẹ lên trên gần ngưỡng 1.480 điểm. Cổ phiếu Masan tiếp tục tăng thêm 1.200 đồng.

Theo MBS, thị trường hiện có cơ hội để vượt đỉnh lịch sử cùng xu hướng với các thị trường thế giới sau khi phần lớn các thị trường đã có nhịp điều chỉnh trong tháng 11 vừa qua cho thấy các yếu tố kìm hãm cũng đã được phản ánh vào giá. Theo MBS, bối cảnh trong và ngoài nước lúc này cũng đang thuận lợi, thị trường có thể lập đỉnh cao mới ở vùng 1.592 đến 1.650 điểm.

SHS cho rằng VN-Index đã vượt được vùng kháng cự ngắn hạn trong khoảng 1.465-1.470 điểm (MA20) nên xu hướng tăng của thị trường tiếp tục được cải thiện và khả năng để VN-Index hướng đến ngưỡng tâm lý 1.500 điểm trong thời gian tới là có thể xảy ra.

Chốt phiên chiều 13/12, chỉ số VN-Index tăng 12,67 điểm lên 1.476,21 điểm. HNX-Index tăng 6,81 điểm lên 457,56 điểm. Upcom-Index tăng 0,49 điểm lên 112,3 điểm. Thanh khoản đạt 30,5 nghìn tỷ đồng trên cả 3 sàn.

V. Hà