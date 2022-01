Chưa đầy một năm, Việt Nam đã chi gần 1,3 tỷ USD để nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt. Đây là lý do các loại thịt lợn có giá siêu rẻ đang tràn ngập chợ Tết, còn thịt bò giá cũng khiến bà nội trợ giật mình.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), dù lượng thịt nhập khẩu những tháng cuối năm 2021 giảm đáng kể so với cùng kỳ, nhưng tính đến hết tháng 11/2021, Việt Nam đã nhập khẩu 672,63 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,29 tỷ USD, tăng 0,9% về lượng và tăng 14,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thịt nhập khẩu về Việt Nam tháng 11/2021 có giá trung bình 2.298 USD/tấn (khoảng 53.000 đồng/kg), giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng mặt hàng thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, 11 tháng năm 2021, nước ta nhập khẩu khoảng 148,66 nghìn tấn, trị giá 343,2 triệu USD, tăng 21,9% về lượng và tăng 17,4% về trị giá so với cùng kỳ.

Thực tế, những ngày cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các loại thịt lợn Nga, Đức, Ba Lan, Mỹ,... được rao bán tràn ngập. Đáng nói, nhiều mặt hàng được bán với giá rẻ bằng một nửa so với hàng nội, thậm chí có loại siêu rẻ.

11 tháng năm 2021, Việt Nam chi gần 1,3 tỷ USD nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt (ảnh: TL)

Đơn cử mặt hàng sụn non nội địa tại chợ truyền thống hay siêu thị luôn có giá đắt đỏ, dao động từ 200.000-300.000 đồng/kg, tuỳ loại và tuỳ thời điểm. Nhưng dịp này, trên “chợ mạng”, sụn non cắt sẵn đóng khay 0,5kg được rao bán ồ ạt với giá chỉ 110.000-120.000 đồng/kg. Hay ba chỉ rút xương, sườn cánh buồm ngoài chợ giá thường là 130.000 đồng và 180.000 đồng/kg, thì hàng ngoại giá chỉ 75.000 đồng/kg với ba chỉ, còn sườn 95.000-110.000 đồng/kg.

Thậm chí, có những đầu mối còn rao bán với giá siêu rẻ nếu khách đặt mua từ 10kg trở lên. Cụ thể, cốt lết 72.000 đồng/kg, thịt xay 35.000 đồng/kg, khoanh giò cắt khúc 40.000 đồng/kg, móng giò trước 34.000 đồng/kg, móng giò sau 26.000 đồng/kg, sườn bẹ Brazil loại nhiều thịt giá 91.000 đồng/kg, sườn bẹ vion Đức giá 73.000 đồng/kg,...

Tương tự, các loại thịt bò ngoại cũng đổ bộ chợ Tết với giá rẻ giật mình. Theo đó, lõi thăn bò giá chỉ từ 110.000-129.000 đồng/kg, dẻ sườn 115.000-125.000 đồng/kg, bắp bò 169.000 đồng/kg.

Theo các đầu mối buôn bán, dịp này các loại thịt trâu, bò nhập khẩu giá có xu hướng giảm, chỉ riêng ba chỉ bò Mỹ giá tăng nhẹ lên mức 185.000-230.000 đồng/kg tuỳ loại.

Anh Đoàn Văn Hiểu, đầu mối phân phối thịt nhập khẩu ở Hà Đông (Hà Nội), cho biết, trước kia đơn vị của anh nhập khẩu thịt về chủ yếu phân phối cho các bếp ăn tập thể hoặc các cơ sở chế biến. Lượng bán lẻ ra thị trường không đáng kể vì người dân vẫn thích ăn thịt nóng.

Các loại thịt lợn đổ bộ chợ với giá siêu rẻ (ảnh: TL)

Thịt bò nhập khẩu một số loại giá cũng rẻ giật mình (ảnh: TL)

Song, năm nay xu hướng tiêu dùng đã thay đổi. Dịch Covid-19 bùng phát, giãn cách xã hội trên diện rộng và kéo dài, các bà nội trợ từ thói quen mua thực phẩm tươi ăn theo ngày chuyển sang mua theo tuần. Thế nên, các loại thịt lợn, thịt bò nhập khẩu cũng được đặt mua nhiều hơn.

“Bình thường tôi đổ buôn theo số lượng vài thùng, mỗi thùng trọng lượng 10kg. Nhưng năm vừa qua và dịp này, tôi xé hàng ra bán lẻ cho khách theo 5kg hoặc một thùng 10kg”, anh nói.

Anh Hiểu thông tin, khách thường đặt mua sườn bẹ, móng giò, sụn non vì giá những loại này so với hàng nội rẻ chỉ bằng 1/2 hay 1/3. Do đó, tính riêng bán lẻ, một tuần anh tiêu thụ trên dưới 3 tấn thịt các loại, chiếm khoảng 35% tổng thượng thịt anh xuất bán mỗi tuần.

Chị Đinh Thị Trà Giang ở Trần Cung (Cầu Giấy, Hà Nội) thừa nhận, nửa năm trở lại đây gia đình chị chuyển sang ăn thịt cấp đông nhiều hơn bởi giá rẻ, chị cũng đỡ phải đi chợ hàng ngày.

“Hàng nhập khẩu có giá rất rẻ, từ thịt lợn đến thịt bò”. Chị nói và chia sẻ, trước kia ra chợ mua thịt bò loại rẻ nhất cũng phải 180.000 đồng/kg, hàng ngon thường 250.000-300.000 đồng/kg. Nay chị có thể đặt mua các loại thịt bò Mỹ nhập khẩu, giá chỉ 120.000-130.000 đồng/kg.

Với thịt lợn, giá còn rẻ hơn. Sườn bẹ hàng nhiều thịt có cả sụn non, nếu rủ nhau mua chung cả thùng giá chỉ 60.000 đồng/kg. Ba chỉ rút xương giá cũng chỉ hơn 70.000 đồng/kg.

“Cuối tuần vừa rồi gia đình tôi đi dã ngoại làm các món thịt nướng, lẩu mà thịt lợn, bò hết chưa đến 300.000 đồng”, chị nói. Chị Giang tính, sẽ rủ mọi người chung nhau đặt mua các loại thịt bò, lợn nhập khẩu để ăn Tết. Bởi, càng mua nhiều giá càng rẻ.

Châu Giang