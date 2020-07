Tại Australia, sầu riêng là loại quả phù hợp tiêu dùng đông lạnh, hoàn toàn có thể thay thể quả tươi vốn phải mất thời gian dài đàm phán mở cửa. Đây được xem là “con đường mới” sầu riêng Việt Nam đặt chân thị trường khó tính này.

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Australia, lô 7 tấn sầu riêng đông lạnh của Việt Nam vừa hoàn tất thông quan vào bang New South Wales (Australia). Theo đó, lô hàng lần này do doanh nghiệp có trụ sở tại bang New South Wales nhập khẩu nhằm quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ cho loại quả đặc trưng của vùng đồng bằng Nam Bộ.

Thương vụ Việt Nam tại Australia đã phối hợp phía doanh nghiệp tổ chức chương trình Tuần lễ sầu riêng Việt Nam tại Australia, kéo dài từ ngày 20-31/7, triển khai đồng loạt ở các khu vực tập trung phần lớn người dân châu Á.

Từ nay đến cuối năm, để thực hiện các “chương trình quảng bá kép” đối với một số ngành hàng khác, Thương vụ sẽ hỗ trợ miễn phí các doanh nghiệp Việt Nam tham gia xúc tiến, quảng bá sản phẩm Việt Nam tại Úc bằng hình thức tặng sản phẩm, hoặc giảm giá cho người tiêu dùng.

5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu sầu riêng giảm mạnh

Sau Chương trình này, tại bang Tây Úc, cách Sydney gần 4.000km, Thương vụ cũng sẽ tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến khi lô hàng sầu riêng Việt Nam mang thương hiệu AAA do một đơn vị tại Perth nhập khẩu vào khoảng đầu tháng 8.

Thương vụ Việt Nam tại Australia cũng cho biết, từ năm ngoái, sầu riêng Việt Nam được Thương vụ đưa vào danh sách trọng tâm xúc tiến tại Úc. Qua khảo sát tại Úc, sầu riêng là loại quả phù hợp tiêu dùng đông lạnh, hoàn toàn có thể thay thể quả tươi vốn phải đàm phán mở cửa.

Tại Australia, sầu riêng đông lạnh cả quả, đông lạnh nguyên múi, hoặc múi tách hạt đang là mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng. Sản phẩm này chủ yếu được nhập khẩu từ một số các quốc gia châu Á, trong đó sầu riêng Thái Lan và Malaysia đang chiếm lĩnh thị trường.

Thế nên, đây sẽ là con đường để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu loại trái cây đặc sản này vào Australia.

Trong vòng 10 năm trở lại đây, diện tích trồng sầu riêng ở nước ta gia tăng nhanh chóng. Với diện tích 47.300 ha, sản lượng 478.600 tấn/năm.

5 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giá trị xuất khẩu sầu riêng của nước chỉ đạt khoảng 18 triệu USD, giảm 87,5% so với cùng kỳ năm 2019. Do vậy việc tìm kiếm thêm các thị trường mới và xây dựng thương hiệu sầu riêng Việt Nam để thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao giá trị trên trường quốc tế là điều hết sức cần thiết.

T.A