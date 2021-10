Những mặt hàng "bắt trend" tiêm vaccine, "mã QR xác nhận thẻ xanh, thẻ vàng" này đang thu hút đông đảo sự chú ý của người dân.

Thời gian gần đây các dịch vụ in ấn rất nhạy bén với thời cuộc khi nhanh chóng cung cấp dịch vụ in mã QR có thông tin tiêm vắc xin lên thẻ, điện thoại và thậm chí là áo cho người có nhu cầu.

Có thể dễ dàng tìm thấy những sản phẩm này trên chợ mạng với giá rất "mềm", món rẻ nhất chỉ 10.000 đồng/chiếc.

Áo phông in QR code

Lấy cảm hứng từ mã QR nhận diện người đã được tiêm vaccine (1-2 mũi), mẫu áo này đang được cộng đồng mạng ráo ráo "săn lùng" vì quá độc đáo lại tiện dụng và theo xu hướng.

Dù "hot" là vậy nhưng mỗi chiếc lại có giá rất rẻ, cao nhất chỉ khoảng 150K/chiếc. Ngoài ra, có nơi còn nhận in QR code tự chọn lên áo với giá chỉ 109 - 160K/áo, có 2 phiên bản dành cho nam và nữ.

Mẫu của nữ có 6 kiểu họa tiết cho người dùng lựa chọn trong khi phiên bản của nam khiêm tốn hơn với 4 kiểu họa tiết. Trong đó nổi bật nhất chắc chắn là mẫu áo phông "Tôi đã tiêm vaccine mũi 2".

Về màu sắc, nữ giới chỉ có 1 lựa chọn màu trắng trong khi nam giới có thêm phiên bản màu đen nhìn khá chất. Người dùng có thể lựa chọn size từ S đến XXL. Tuy nhiên, nhiều người nhận định người mua không nên in QR code thật của cá nhân vì có thể làm lộ thông tin, bảo mật, ảnh hưởng tới quyền riêng tư sau này.

Thẻ in mã QR

Nhiều người chia sẻ, họ chọn in QR code để tiện thao tác, đỡ tốn thời gian khi tìm mở máy điện thoại. Ý kiến khác lại cho rằng việc in mã QR code lên thẻ cũng nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ bị cướp giật hoặc làm rơi điện thoại.

Theo ghi nhận của Doanh nghiệp niêm yết, trong group cộng đồng của chung cư Tây Thạnh (Tân Phú, TP HCM), có một người đã chào hàng dịch vụ in thẻ của mình với giá 40.000 đồng cho một tấm thẻ chất liệu nhựa PVC, kích thước bằng thẻ ATM.

Thẻ in mã QR thành hàng hot sau khi nới lỏng giãn cách.

Theo giới thiệu, thẻ in mã QR sẽ thuận tiện cho mọi người khi xuất trình trong lúc đi đường, công tác... với các chất liệu như giấy giá in sẽ rẻ hơn, dao động từ 10.000 - 20.000 đồng.

Ốp điện thoại in QR code

Ngoài dịch vụ in thẻ, nhiều người cũng lựa chọn in mã QR lên ốp điện thoại với 2 loại là ốp thường và ốp kính, có nhiều màu sắc đa dạng.

Giá in ốp điện thoại tại một cửa hàng kinh doanh dịch vụ in ốp quảng cáo là 120.000 đồng cho ốp kính và 170.000 đồng cho ốp 4D. "Đây là phụ kiện không thể thiếu cho mọi người trong mùa dịch đặc biệt là các shipper, tài xế công nghệ, người thường xuyên ra đường giai đoạn khó khăn này", chủ cửa hàng cho biết.

Nhiều người cũng lựa chọn in mã QR lên ốp điện thoại nhờ sự tiện dụng vì không phải mở app trên điện thoại.

"Mỗi người mỗi mã riêng để di chuyển nên khách đừng hiểu nhầm là quét sẽ lộ thông tin của mình. Hãy an tâm", chủ cửa hàng không quên trấn an khách hàng.

Huy hiệu chứng nhận đã tiêm vaccine

Ngoài áo phông, huy hiệu "chứng minh đã tiêm vaccine" cũng là mặt hàng gây chú ý, đặc biệt với các bạn trẻ trong thời gian gần đây.

Những chiếc huy hiệu này có thể gắn lên trang phục, túi xách như 1 món phụ kiện thời trang thú vị với kiểu dáng và màu sắc đa dạng. Chỉ từ 10.000 - 28.000 đồng là bạn đã sở hữu một chiếc huy hiệu in mã QR cực thời thượng này.

Những chiếc huy hiệu này có giá khá rẻ, chỉ từ 10.000 - 28.0000 đồng/chiếc.

Tuy nhiên, trao đổi với VTV về vấn đề này, ông Thế Hùng thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ A.Yersin cho biết : "Đa số các mã QR chứa hàm lượng thông tin cá nhân liên quan đến người sở hữu. Vì vậy, về mặt chuyên môn , chúng tôi khuyến cáo không nên chia sẻ mã QR lên các mạng xã hội như Facebook".

Với chiếc điện thoại trong tay, chỉ một thao tác đơn giản là quét mã QR thẻ COVID-19 là có thể dễ dàng có ngay thông tin của cá nhân đó. Cụ thể là dễ dàng biết được người đó là ai, số điện thoại, số thẻ chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân như thế nào. Những thông tin cá nhân như vậy nếu rơi vào đối tượng có ý đồ xấu thì khó mà lường hết những điều tai hại.

(Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)