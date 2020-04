Vốn ít khi được điều chỉnh giảm giá, nhưng vì gặp khó về tiêu thụ, điều hòa Nhật bãi đang được các cửa hàng ưu đãi cả triệu đồng để hút khách.

Điều hòa Nhật bãi "hạ nhiệt"

Đầu mùa, điều hòa đang được các hệ thống điện máy, siêu thị và cửa hàng giảm giá nhẹ từ 3-8% để thu hút khách mua và chào mừng ngày lễ 30/4 và 1/5. Thị trường điều hòa đã qua sử dụng cũng bắt đầu "hạ nhiệt", trong đó, dòng sản phẩm điều hòa Nhật bãi (hay điều hòa nội địa) vốn ít khi điều chỉnh giá cũng đã giảm từ 500.000 – 700.000 đồng/từng model.

Trên chợ điều hòa Nhật bãi, dòng máy 9000BTU được rao bán giảm 10% giá chỉ còn 5,8 triệu đồng không bao gồm chi phí lắp đặt. Tương tự, máy 12000BTU là 6,8 triệu đồng, dòng 18000BTU là 8,5 triệu đồng, 24000BTU là 9 triệu đồng.

Chi phí lắp đặt cho các máy này dao động từ 1,5- 2 triệu đồng. Tùy theo thương hiệu như Daikin, Panasonic hay Fujitsu, Toshiba, giá sản phẩm cũng chênh nhau từ 1- 4 triệu đồng.

Nhiều model được điều chỉnh giảm từ 500.000 đồng đến cả triệu đồng.

Tương tự, tại các cửa hàng chuyên kinh doanh điều hòa cũ trên phố Bùi Xương Trạch, Nguyễn Ngọc Nại, Trần Hữu Tước... sau khi chuyển hướng bán online cũng đang rao bán sản phẩm với giá rẻ hơn từ 8-12%. Một số thậm chí khuyến mại chi phí lắp đặt cho khách mua lên tới cả triệu đồng.

So với chi phí mua điều hòa hai chiều thông thường với cùng công suất, điều hòa Nhật đã qua sử dụng không rẻ hơn nhiều nhưng chúng được ưa chuộng vì bền bỉ và độ lạnh sâu khi sử dụng. Ngoài ra, mặt hàng này vẫn được nơi bán cam kết bảo hành từ 6- 12 tháng.

Theo anh Thế Dương, chủ một cửa hàng mua bán điều hòa cũ trên phố Thái Thịnh (Hà Nội), tâm lý của người Việt rất chuộng hàng Nhật, Hàn Quốc, đặc biệt là thời điểm nắng nóng, khi dòng điều hòa hai chiều công suất lớn còn mới rơi vào tình trạng khan hàng hoặc bị đẩy giá bán cao hơn, vì thế người dân đổ đi tìm mua hàng bãi.

Hơn nữa, vì chi phí rẻ hơn một chút và hàng bền nên điều hòa nội địa nhật thường được các nhà hàng, khách sạn nhỏ lắp đặt để tiết kiệm điện và chi phí.

Khách mua không mặn mà

Lý giải nguyên nhân điều hòa Nhật Bãi giảm giá, anh Thế Phong, chủ hàng điều hòa trên phố Nguyễn Ngọc Nại, Hà Nội cho hay, đầu mùa các hàng điều hòa thường giảm giá để hút khách nhưng hiếm khi dòng Nhật Bãi giảm nhiều vì người bán mất nhiều chi phí kho bãi, linh kiện có thể bị han gỉ phải thay do quá trình vận chuyển hoặc cần có thợ kiểm tra chất lượng máy thường xuyên.

Tuy nhiên, do sức mua giảm từ đầu tháng 4 khiến cho mặt hàng này phải điều chỉnh giá. "Năm nay thời tiết khá thất thường, đến giờ mà miền Bắc vẫn lạnh sâu, cộng với dịch bệnh nên hàng tiêu thụ chậm. So với cùng thời gian này năm ngoái, doanh số cửa hàng giảm 50%", anh Phong than thở.

Điều hòa Nhật nội địa tiêu thụ chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Mất lượng lớn đơn hàng từ các nhà hàng, cửa hiệu kinh doanh và chịu sự cạnh tranh gay gắt hơn khiến cho điều hòa Nhật nội địa vốn ít khi giảm giá cũng phải điều chỉnh để cải thiện doanh số.

Một nhân viên cửa hàng điều hòa trên phố Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân cho hay, hai tháng gần đây, lượng điều hòa thanh lý từ các cửa hàng ngừng kinh doanh vì Covid-19 khá nhiều trong khi đơn hàng từ nhóm khách này giảm khiến cho mặt hàng này gặp khó về tiêu thụ.

"Không thể tin được là 3 tháng đầu năm, cửa hàng bán không nổi 80 máy, trong khi cùng kỳ số lượng đã gấp 4-5 lần. Mặc dù đã khuyến mại nhưng doanh số cũng chưa cải thiện nhiều. Có lẽ phải từ giữa tháng 5 thì mới đông khách", nhân viên này cho hay.

Trong đó, máy 9.000BTU hay 1HP phù hợp với phòng khép kín khoảng 10- 15m2, chiều cao phòng khoảng 2.5 - 3m. Tương tự đối với máy 12.000 BTU phù hợp với phòng khép kín khoảng 20m2 và máy công suất 18.000 BTU phù hợp với phòng khép kín khoảng 25-30m2.

"Về nguyên lý và ứng dụng thực tế nếu có điều kiện khách hàng có thể chọn máy dư công suất hoặc dòng diệt khuẩn, chi phí sẽ tăng thêm khoảng 2 triệu đồng so với dòng thông thường. Vì hàng Nhật bãi là hàng khó bảo trì, khó sửa chữa hay khó bảo dưỡng hơn rất nhiều so với hàng nhập thông thường, nên cần mua ở những nơi có địa chỉ uy tín", nhân viên cửa hàng điều hòa tại Bùi Xương Trạch tư vấn.

Hoàng Linh