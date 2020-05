Đầu hè là rộ mùa trái cây rừng. Đặc biệt năm nay, mít rừng bán rất chạy. Mỗi quả mít rừng chỉ to bằng nắm tay, nặng khoảng 0,3 -0,5 kg/quả, ăn có vị chua ngọt. Dù giá cao hơn so với mít trồng tại vườn nhưng mít rừng được nhiều chị em săn lùng do sự khác lạ và hương vị đặc biệt